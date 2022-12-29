1400 подписей новосибирцев за создание Площади Победы переданы в мэрию

«За последние 30 лет не раз поднимался вопрос организации Площади Победы напротив кинотеатра «Победа». Это старая градостроительная концепция, это не что-то случайно и стихийно возникшее. Эта площадь была заложена, когда «Универсам» строился. Она предполагалась, как уравновешенное пространство между кинотеатром «Победа» и «Универсамом». И когда архитекторы говорили о прогулочной или пешеходной ул.Ленина – они всегда эту площадь обыгрывали и сохраняли. Ни разу никто не планировал ее застроить. Кроме нынешнего года… Акцент в государстве делается на поднятие патриотического духа, а в Новосибирске нет Площади Победы. (Инициаторы подчеркивают, что площади Победы есть во многих крупных городах РФ. Прим.ред.) Плюс – здесь одноименный кинотеатр, плюс мэр Анатолий Локоть озвучивал подобные планы в 2017 году. Важно организовать эту площадь, чтобы это место оставалось открытым и свободным», - рассказала Атас.инфо член инициативной группы Марина Дерябина.