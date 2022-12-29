1400 подписей новосибирцев за создание Площади Победы переданы в мэрию

«Сегодня инициативная группа сдала проект «Площадь Победы». Проект был зарегистрирован в приемной мэрии и губернатора. Нас поддержало «Военно-Патриотическое общество». Мы собрали более 1400 подписей, откликнулись жители всех районов города. Нам помогали ТОСы Владимировский и Депутатский. Школы, детсады и культурные учреждения. Но сбор продолжается»! – сообщается в группе «Площадь Победы – нет застройке «Универсама» «ВКонтакте».
«За последние 30 лет не раз поднимался вопрос организации Площади Победы напротив кинотеатра «Победа». Это старая градостроительная концепция, это не что-то случайно и стихийно возникшее. Эта площадь была заложена, когда «Универсам» строился. Она предполагалась, как уравновешенное пространство между кинотеатром «Победа» и «Универсамом». И когда архитекторы говорили о прогулочной или пешеходной ул.Ленина – они всегда эту площадь обыгрывали и сохраняли. Ни разу никто не планировал ее застроить. Кроме нынешнего года… Акцент в государстве делается на поднятие патриотического духа, а в Новосибирске нет Площади Победы. (Инициаторы подчеркивают, что площади Победы есть во многих крупных городах РФ. Прим.ред.) Плюс – здесь одноименный кинотеатр, плюс мэр Анатолий Локоть озвучивал подобные планы в 2017 году. Важно организовать эту площадь, чтобы это место оставалось открытым и свободным», - рассказала Атас.инфо член инициативной группы Марина Дерябина.
Атас.инфо рассказывал, что инициатива по созданию Площади Победы в Новосибирске возникла в ответ на проект строительства высотного жилого комплекса на участке супермаркета «Универсам». Жители окрестных домов считают, что новый проект нарушит культурно-историческую среду в центре города, и создаст проблемы для жителей окрестных домов.
Строительство нового квартала дорогого жилья вместо «Универсама» по мнению авторов инициативы помешает созданию Площади Победы. «По концепции проектировщиков: посадить новое здание в створе со зданием по ул. Советской, 35 – примерно треть этой площади исчезнет. С одной стороны останется «подковка», а с другой стороны пространство пропадет», - говорит Марина Дерябина.
Напомним, ранее жители 11 домов по соседству с «Универсамом» написали обращения губернатору Новосибирской области, прокурору и мэру города, выражая протест против точечной застройки в центре Новосибирска. Вопреки недовольству жителей проект перезонирования участка «Универсама» под высотное строительство был вынесен на общественные обсуждения комиссией по ПЗЗ под председательством вице-мэра Алексея Кондратьева. 28 декабря было опубликовано интервью владельца «Универсама» Николая Стафиевского в котором он раскрывает подробности планов застройки участка дорогим жильем, и называет его «реконструкцией «Универсама».