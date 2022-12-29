4 пожарные машины приехали к ТРЦ «Галерея Новосибирск»

«На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые осуществили разведку. Возгорания и задымления не обнаружено», — сообщили новосибирскому изданию НГС в пресс-службе регионального МЧС.
На место происшествия выехали четыре спецмашины. Спасателям не пришлось проводить эвакуацию торгово-развлекательного комплекса.
Ранее издание Atas.info сообщало о тренировке сил противовоздушной обороны НСО, в ходе которой расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», находящиеся в Центральном военном округе, уничтожили условного противника.