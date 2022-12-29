atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

4 пожарные машины приехали к ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Сегодня, 12:38
Фото: atas.info
Несколько единиц спецтехники приехали к ТРК «Галерея Новосибирск»
Спасатели получили сообщение о возгорании на крыше торгового комплекса, однако тревога оказалась ложной.

«На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые осуществили разведку. Возгорания и задымления не обнаружено», — сообщили новосибирскому изданию НГС в пресс-службе регионального МЧС. 

На место происшествия выехали четыре спецмашины. Спасателям не пришлось проводить эвакуацию торгово-развлекательного комплекса.

Ранее издание Atas.info сообщало о тренировке сил противовоздушной обороны НСО, в ходе которой расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», находящиеся в Центральном военном округе, уничтожили условного противника.

В тушении пожара на складе на 2-й Станционной задействуют пожарный поезд
Узнать подробнее
#Новосибирск#ТРЦ «Галерея Новосибирск»#Пожарные машины#Происшествия
Подпишитесь
Главные цифры 2022: какая из них стала символом уходящего года в Новосибирске
Сегодня, 09:58
График работы ледового городка на набережной в каникулы января 2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:53
Стелу воинам ВОВ в Новосибирске восстановили за месяц после обращения к Бастрыкину
Вчера, 13:43
В Новосибирске пенсионеры получили 13-ю пенсию 29 декабря
Сегодня, 08:10
1400 подписей новосибирцев за создание Площади Победы переданы в мэрию
Сегодня, 07:15
Мэрия Новосибирска не ответила, как доехать до парка "Арена". Смотрим карту Атас.Инфо
Сегодня, 07:34