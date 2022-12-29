Двое новосибирцев сбежали из реабилитационного центра и заблудились в лесу

Как пишет «Свидетель» со ссылкой на Бердский спасательный отряд МЧС, накануне ночью им позвонили из клиники в Коченево и попросили отыскать мужчин 23 и 30 лет. Они оттуда сбежали в неизвестном направлении.
В ходе поисков выяснилось, что один из бегунов смог добраться до ближайшей деревни и связаться со спасателями. Сибиряк рассказал, что его товарищ остался в лесу. У него не хватило сил бежать дальше из-за морозов.
Заблудившегося мужчину поехали выручать на снегоходах с прицепом. Видимо, на подъезде специалистов он услышал звуки и выбежал сам к ним из леса.