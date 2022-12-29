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Двое новосибирцев сбежали из реабилитационного центра и заблудились в лесу

Сегодня, 06:36
Фото: 1MI
Двое новосибирцев сбежали из реабилитационного центра и заблудились в лесу
Помощь спасателей понадобилась двоим мужчинам, сбежавшим из реабилитационного центра Новосибирской области. Они в попытке бегства заблудились в лесу.

Как пишет «Свидетель» со ссылкой на Бердский спасательный отряд МЧС, накануне ночью им позвонили из клиники в Коченево и попросили отыскать мужчин 23 и 30 лет. Они оттуда сбежали в неизвестном направлении.

В ходе поисков выяснилось, что один из бегунов смог добраться до ближайшей деревни и связаться со спасателями. Сибиряк рассказал, что его товарищ остался в лесу. У него не хватило сил бежать дальше из-за морозов.

Заблудившегося мужчину поехали выручать на снегоходах с прицепом. Видимо, на подъезде специалистов он услышал звуки и выбежал сам к ним из леса.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Лес#Спасатели#Пропажа
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