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Главные цифры 2022: какая из них стала символом уходящего года в Новосибирске

Сегодня, 09:58
Фото: 1MI
Главные цифры уходящего 2022 года

Названы самые главные цифры-символы уходящего 2022 года в Новосибирске

Сухие цифры могут стать самой красноречивой иллюстрацией событий уходящего года. Самые неожиданные цифры 2022 года вспоминаем в обзоре Atas.info.

195 000 - беспрецедентные выплаты мобилизованным

Каждому мобилизованному на СВО государством выплачивается от 195 тыс. рублей ежемесячно, сумма зависит от звания и должности служащего. Выплаты участникам специальной военной операции – беспрецедентные.

Проводы мобилизованных
Фото: Atas.info

С момента объявления частичной мобилизации, в Новосибирской области были определены меры поддержки: выплаты и льготы не только участникам СВО, но и их семьям. В октябре губернатор Андрей Травников назначил региональную единоразовую выплату по 100 тыс. рублей всем мобилизованным.

По страховке каждому военнослужащему положены следующие суммы: гибель — 2 968 464 руб.; ранения от легкого до тяжелого 74 211- 296 846 руб.; признание негодным из-за военной травмы — 2 968 464 руб.

200 000 - число участников «Бессмертного полка-2022» после коронавируса

В 2022 году около 200 тысяч новосибирцев снова приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая. Памятное шествие не проводили очно уже два года – с начала пандемии коронавируса. До пандемии в 2019 году на улицы Новосибирска с портретами фронтовиков выходили 240 тысяч горожан.  

Бессмертный полк
Фото: Павел Мирошников

2,97 млрд - доходы самого богатого депутата Павла Кивы

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Павел Кива за 2021 год заработал 2,97 млрд рублей. Второй год «единоросс» показывает самый большой доход среди новосибирских парламентариев. В прошлом году депутат попал в рейтинг 100 богатейших российских чиновников и депутатов по версии Forbes, где занял 12 место.

Для сравнения, доход мэра Новосибирска Анатолия Локтя в 2021 году составил 4.2 млн. рублей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заработал 5,1 млн рублей.

Новосибирский депутат-миллиардер увеличил свой доход на 1,4 млрд рублей
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С 7 до 19 млрд - подорожание концессии поликлиник

В 2019 году заключена концессия на строительство 7 поликлиник в Новосибирске. Партнером проекта стала ООО «Седьмая концессионная компания», которая входит в Группу «ВИС». Изначально стоимость масштабного строительства оценивалось в 7.483  млрд рублей, а к осени 2022 возросла 19.5 млрд рублей – почти в три раза. Некоторые депутаты Законодательного собрания поднимают вопрос об отказе от 4-х концессионных поликлиник. В 2022 году возведение трех объектов только начато, а их сдача перенесена с нынешнего года на 2024-й.

12 000 - число мест в новом ЛДС, который так и не примет зрителей в 2022 году

Юные хоккеисты не дождались МЧМ-2023, но дождутся матчей в новом ЛДС, пусть и не в этом году
Фото: Сайт Правительства НСО

Ледовый дворец спорта строили в Новосибирске для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Спортивное событие должно было состояться с 26 декабря-2022 по 5 января-2023. Однако, чемпионат отменили. Сейчас строительство ЛДС близится к завершению. Комплекс откроют в 2023 году. Новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей.

С 5 до 8 млн – выросла цена за новый Land Cruiser

Базовая цена для Toyota Land Cruiser в 2021 году составляла от 5-7 млн рублей. Теперь «Крузак» стоит под 20 млн: от 17 до 18. Еще более шокирующее подорожание демонстрирует «Гелендваген» - Mercedes-Benz G-класс AMG. Еще год назад он стоил 25 млн. рублей, а теперь под 50. Цены на авто начали стремительно расти еще во время пандемии. Поэтому сравнение с 2020 годом будет еще более шокирующим.

Элитные автомобили жён новосибирских депутатов Госдумы: Porsche и Mercedes-Benz
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100 000 зрителей авиашоу

После двухлетнего перерыва из-за коронавируса, в Новосибирске состоялось авиашоу «Будем жить!». 31 июля более 100 тысяч человек наблюдали за высшим пилотажем авиационных групп «Стрижи», «Русь» и «Барсы».

Авиашоу собрало тысячи зрителей - выступления были захватывающими
Фото: сайт Правительства НСО

3.6 млн - число прививок от COVID-19 с начала эпидемии

По статистике вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области сделано 3 600 000 прививок. Детей привито 4 608. Коронавирусной инфекцией в регионе заразились 308 614 человек, умерло 5 743 пациентов, а выздоровели 302 995 новосибирцев.

30 рублей достигла стоимость проезда на общественном транспорте Новосибирска

С 23 декабря проезд в новосибирском метро стоит 30 рублей. Ранее поездка в подземке стоила 27 рублей. Проезд подорожал не только в метрополитене, но и наземном транспорте: теперь билет везде стоит 30 рублей, вместо 26 и 27 рублей.

4154 кг – вес рекордного салата «Оливье»

 

Оливье раздавали бесплатно всем желающим новосибирцам - хватило всем
Фото: Atas.info

24 декабря в ТРЦ «Сибирский молл» приготовили зимний салат «Оливье» весом 4154 килограмма. Такой вес оказался мировым рекордом. Над салатом трудились 85 шеф-поваров.  

Напомним, что уходящий 2022 – однозначно год самых громких арестов в Новосибирске. Под следствием известные и влиятельные люди: прокуроры, депутаты, застройщики и даже ученые. Читайте, кого обвиняют в мошенничестве, а кого – в госизмене.

Самые громкие аресты-2022 в Новосибирске: чиновники, прокуроры, ученые
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