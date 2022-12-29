Главные цифры 2022: какая из них стала символом уходящего года в Новосибирске

Каждому мобилизованному на СВО государством выплачивается от 195 тыс. рублей ежемесячно, сумма зависит от звания и должности служащего. Выплаты участникам специальной военной операции – беспрецедентные.
С момента объявления частичной мобилизации, в Новосибирской области были определены меры поддержки: выплаты и льготы не только участникам СВО, но и их семьям. В октябре губернатор Андрей Травников назначил региональную единоразовую выплату по 100 тыс. рублей всем мобилизованным.
По страховке каждому военнослужащему положены следующие суммы: гибель — 2 968 464 руб.; ранения от легкого до тяжелого 74 211- 296 846 руб.; признание негодным из-за военной травмы — 2 968 464 руб.
В 2022 году около 200 тысяч новосибирцев снова приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая. Памятное шествие не проводили очно уже два года – с начала пандемии коронавируса. До пандемии в 2019 году на улицы Новосибирска с портретами фронтовиков выходили 240 тысяч горожан.
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Павел Кива за 2021 год заработал 2,97 млрд рублей. Второй год «единоросс» показывает самый большой доход среди новосибирских парламентариев. В прошлом году депутат попал в рейтинг 100 богатейших российских чиновников и депутатов по версии Forbes, где занял 12 место.
Для сравнения, доход мэра Новосибирска Анатолия Локтя в 2021 году составил 4.2 млн. рублей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заработал 5,1 млн рублей.
В 2019 году заключена концессия на строительство 7 поликлиник в Новосибирске. Партнером проекта стала ООО «Седьмая концессионная компания», которая входит в Группу «ВИС». Изначально стоимость масштабного строительства оценивалось в 7.483 млрд рублей, а к осени 2022 возросла 19.5 млрд рублей – почти в три раза. Некоторые депутаты Законодательного собрания поднимают вопрос об отказе от 4-х концессионных поликлиник. В 2022 году возведение трех объектов только начато, а их сдача перенесена с нынешнего года на 2024-й.
Ледовый дворец спорта строили в Новосибирске для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Спортивное событие должно было состояться с 26 декабря-2022 по 5 января-2023. Однако, чемпионат отменили. Сейчас строительство ЛДС близится к завершению. Комплекс откроют в 2023 году. Новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей.
Базовая цена для Toyota Land Cruiser в 2021 году составляла от 5-7 млн рублей. Теперь «Крузак» стоит под 20 млн: от 17 до 18. Еще более шокирующее подорожание демонстрирует «Гелендваген» - Mercedes-Benz G-класс AMG. Еще год назад он стоил 25 млн. рублей, а теперь под 50. Цены на авто начали стремительно расти еще во время пандемии. Поэтому сравнение с 2020 годом будет еще более шокирующим.
После двухлетнего перерыва из-за коронавируса, в Новосибирске состоялось авиашоу «Будем жить!». 31 июля более 100 тысяч человек наблюдали за высшим пилотажем авиационных групп «Стрижи», «Русь» и «Барсы».
По статистике вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области сделано 3 600 000 прививок. Детей привито 4 608. Коронавирусной инфекцией в регионе заразились 308 614 человек, умерло 5 743 пациентов, а выздоровели 302 995 новосибирцев.
С 23 декабря проезд в новосибирском метро стоит 30 рублей. Ранее поездка в подземке стоила 27 рублей. Проезд подорожал не только в метрополитене, но и наземном транспорте: теперь билет везде стоит 30 рублей, вместо 26 и 27 рублей.
24 декабря в ТРЦ «Сибирский молл» приготовили зимний салат «Оливье» весом 4154 килограмма. Такой вес оказался мировым рекордом. Над салатом трудились 85 шеф-поваров.
Напомним, что уходящий 2022 – однозначно год самых громких арестов в Новосибирске. Под следствием известные и влиятельные люди: прокуроры, депутаты, застройщики и даже ученые. Читайте, кого обвиняют в мошенничестве, а кого – в госизмене.