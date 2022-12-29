Главные цифры 2022: какая из них стала символом уходящего года в Новосибирске

Сухие цифры могут стать самой красноречивой иллюстрацией событий уходящего года. Самые неожиданные цифры 2022 года вспоминаем в обзоре Atas.info.

195 000 - беспрецедентные выплаты мобилизованным

200 000 - число участников «Бессмертного полка-2022» после коронавируса

2,97 млрд - доходы самого богатого депутата Павла Кивы

С 7 до 19 млрд - подорожание концессии поликлиник

12 000 - число мест в новом ЛДС, который так и не примет зрителей в 2022 году

С 5 до 8 млн – выросла цена за новый Land Cruiser

100 000 зрителей авиашоу

3.6 млн - число прививок от COVID-19 с начала эпидемии

30 рублей достигла стоимость проезда на общественном транспорте Новосибирска