Самый крупный и сказочный Ледовый городок откроют на Михайловской набережной в Новосибирске 30 декабря. По традиции прошлых лет вход в него будет платным. Цены на посещение аттракционов, график их работы – в материале Atas.info.

Тематика Ледового городка на Михайловской набережной 2023: График работы Ледового городка в Новосибирске и цены на новогодних каникулах: