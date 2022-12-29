В 2022-2023 гг. аттракцион «Ледовый Городок» посветят 130-летнему юбилею Новосибирска. Такую тематику выбрали не случайно, ведь сейчас наш город носит титул Новогодней столицы России.
Все ледовые скульптуры будут напоминать исторические здания столицы Сибири. А вход – реконструкция Краеведческого музея изо льда.
Новосибирцев и гостей города порадуют огромные ледовые горки, лабиринты и другие объекты, на которых можно повисеть и попрыгать.
Ледовый городок, над которым трудились 85 мастеров, откроется в 17:00 часов 30 декабря и будет работать до конца зимы с 11.00 до 22.00, в новогоднюю ночь до 3.00.
Двери для гостей будут открывать ежедневно с 11:00 – 22:00.
Вход, как и во все годы, платный: детям от 15 лет и взрослым - 350 рублей. Детский билет - 250 рублей. Это касается деток с 4 до 14 лет.
Бесплатно посетить городок изо льда смогут дети до 3 лет, а также инвалиды и участники боевых действий. Для многодетных семей скидки - детям с 4 лет до 14 лет включительно – 200 рублей; с 15 лет – 300 рублей.