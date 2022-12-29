С начала следующего года ПФР отдают в распоряжение некоторые виды материальной поддержки семей с детьми. В это связи график начисления денег на банковские карты изменится. Пособия получат:
- дети до 1,5 лет, если родители безработные или это дети военных;
- матерям разово при рождении ребенка;
- и дети до 3 лет
Деньги данным получателям переведут на карты до 17 января 2023 года. Через Почту России их отправят после этого числа, и они придут до 31 января.
Уже с февраля детские пособия (универсальные) начнут поступать на банковские счета родителей с 1 по 5 число каждого месяца. Поступление не должно задерживаться – максимум до 25 числа.
Данные пособия продолжат переводить семьям органы социальной защиты. В январе из-за новогодних каникул деньги придут чуть позже обычного. Но точно до 25 января.
Некоторым могут поступить выплаты уже в первую неделю зимы – во время праздников. Нужно ориентироваться на график работы своего банка и ведомства в регионе.
Стоит отметить, многим родителям пособия должны были поступить в декабре за январь. Это касается категорий детей в возрасте от 8 до 17 лет. А с 1 января 2023 введут единое пособие для всех детей - что это значит, читайте на Atas.info.