Новогодние каникулы сдвинули график выплаты детских пособий российским семьям. Даже почтовые отделения и некоторые банки перейдут на выходное расписание работы из-за праздников. Разбираемся с Atas.info, когда придут деньги на банковские карты за январь 2023 года.

Кто и в каких числах получит выплаты от ПФР на детей в январе 2023 года: