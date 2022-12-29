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График выплаты всех детских пособий в январе 2023 года

Сегодня, 04:51
Фото: 1MI
Новогодние каникулы сдвинули график выплаты детских пособий российским семьям
Новогодние каникулы сдвинули график выплаты детских пособий российским семьям. Даже почтовые отделения и некоторые банки перейдут на выходное расписание работы из-за праздников. Разбираемся с Atas.info, когда придут деньги на банковские карты за январь 2023 года.

Кто и в каких числах получит выплаты от ПФР на детей в январе 2023 года:

С начала следующего года ПФР отдают в распоряжение некоторые виды материальной поддержки семей с детьми. В это связи график начисления денег на банковские карты изменится. Пособия получат:

- дети до 1,5 лет, если родители безработные или это дети военных;

- матерям разово при рождении ребенка;

- и дети до 3 лет

Деньги данным получателям переведут на карты до 17 января 2023 года. Через Почту России их отправят после этого числа, и они придут до 31 января.

Уже с февраля детские пособия (универсальные) начнут поступать на банковские счета родителей с 1 по 5 число каждого месяца. Поступление не должно задерживаться – максимум до 25 числа.

Когда придут выплаты на детей от 3 до 7 лет в 2023 году:

Данные пособия продолжат переводить семьям органы социальной защиты. В январе из-за новогодних каникул деньги придут чуть позже обычного. Но точно до 25 января.

Некоторым могут поступить выплаты уже в первую неделю зимы – во время праздников. Нужно ориентироваться на график работы своего банка и ведомства в регионе.

Стоит отметить, многим родителям пособия должны были поступить в декабре за январь. Это касается категорий детей в возрасте от 8 до 17 лет. А с 1 января 2023 введут единое пособие для всех детей - что это значит, читайте на Atas.info.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пособие#Алина Шефер
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