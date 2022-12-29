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Posted 29 декабря 2022, 08:44

Published 29 декабря 2022, 08:44

Modified 29 декабря 2022, 08:46

Updated 29 декабря 2022, 08:46

Новосибирцам рассказали об опасности амебы-мозгоеда

29 декабря 2022, 08:44
Первый случай смерти пациента от поедающей мозг амебы, выявили в Южной Корее. В этой связи специалисты объяснили новосибирцам об опасности заражения.

Известно, что человек заболел амебой Неглерия Фоулера. Она обычно обитает в грязных водах Америки и Индии. И её появление в Южной Корее очень удивило специалистов.

Как пишет издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на российского вирусолога Александра Семенова, первый заболевший жаловался на лихорадку и рвоту. В некоторых случаях может пропасть речь.

В России амебу ещё не встречали. Заразиться её можно только при купании, она может прицепиться к дыхательным путям, а потом «пожирать» нервную ткань.

Лечения от нее практически нет, поэтому высоки риски летальности. Также амебу сложно выявить на ранних этапах заражения.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Заражение
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