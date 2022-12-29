Новосибирцам рассказали об опасности амебы-мозгоеда

Известно, что человек заболел амебой Неглерия Фоулера. Она обычно обитает в грязных водах Америки и Индии. И её появление в Южной Корее очень удивило специалистов.
Как пишет издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на российского вирусолога Александра Семенова, первый заболевший жаловался на лихорадку и рвоту. В некоторых случаях может пропасть речь.
В России амебу ещё не встречали. Заразиться её можно только при купании, она может прицепиться к дыхательным путям, а потом «пожирать» нервную ткань.
Лечения от нее практически нет, поэтому высоки риски летальности. Также амебу сложно выявить на ранних этапах заражения.