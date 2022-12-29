Читательница Atas.info Надежда тоже получала подобное письмо на своей почте. Женщина не отличила официальный сайт портала от поддельного. Там совпадала даже почта. Она перешла по ссылке, и это оказался сторонний сайт с предложением оформить карту. Делать этого Надежда не стала.