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Новосибирцы раскрыли новый способ мошенничества через «Госуслуги»

Сегодня, 02:01
Фото: 1MI
Мошенники подделывают сайты
Новосибирцы рассказали о новом способе мошенничества через «Госуслуги»

Как оказалось, сибиряки получают письмо на электронную почту от государственного портала «Госуслуги». В сообщении говорится о предложении получить банковскую карту с положительным балансом. В письме прикреплена ссылка, которая ведет на подозрительный сайт.

Читательница Atas.info Надежда тоже получала подобное письмо на своей почте. Женщина не отличила официальный сайт портала от поддельного. Там совпадала даже почта. Она перешла по ссылке, и это оказался сторонний сайт с предложением оформить карту. Делать этого Надежда не стала.

Выяснилось, что таким способом мошенники получают данные пользователей. Они с легкостью создают фишинговые (поддельные) сайты узнаваемых банков, брендов и других, надеясь, что пользователи введут свои личные данные, которые в итоге будут похищены.

В Новосибирске с окнами на 40 тысяч рублей обманули 93-летнего ветерана ВОВ
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Напомним, что ранее «оконные» мошенники в Новосибирске обманули 93-летнего ветерана. Они взяли с него предоплату в 40 тысяч рублей, а потом отказались ее возвращать.

#Общество#Новосибирск#Мошенники#Эмилия Губарева
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