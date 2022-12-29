Метеорный поток Квадрантиды можно наблюдать в Новосибирске в ночь с 3 на 4 января. В самый пик активности астрономического явления ожидается до 110 метеоров в час.
Самым лучшим временем для наблюдения за потоком – период с полуночи до рассвета. Видимость звездопада будет лучше за городом. Там нет засветов неба.
Стоит отметить, что Квадрантиды — это один из обильных метеорных потоков года. Он происходит из созвездия Волопаса.
Напомним, что сразу четыре солнечных и лунных затмения ожидают нас в 2023 году.