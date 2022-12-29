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Новосибирцы смогут увидеть «новогодний звездопад» в ночь с 3 на 4 января

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
Звездопад начнется с 3 на 4 января
Жители Новосибирска увидят метеорный поток Квадрантиды. Об этом рассказали в Московском планетарии.

Метеорный поток Квадрантиды можно наблюдать в Новосибирске в ночь с 3 на 4 января. В самый пик активности астрономического явления ожидается до 110 метеоров в час.

Самым лучшим временем для наблюдения за потоком – период с полуночи до рассвета. Видимость звездопада будет лучше за городом. Там нет засветов неба.

Стоит отметить, что  Квадрантиды — это один из обильных метеорных потоков года. Он происходит из созвездия Волопаса.  

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#Эмилия Губарева#Новосибирск
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