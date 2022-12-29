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Программа новогодних мероприятий в парках Новосибирска

Сегодня, 14:01
Фото: 1MI
Зимняя сказка в парках Новосибирска

Опубликованы программы новогодних мероприятий в парках Новосибирска

Новосибирские парки опубликовали праздничные программы, в которых приглашают жителей и гостей столицы Сибири на новогодние гуляния.

Дирекция городских парков Новосибирска поделилась датами и временем намеченных событий. 

Развлекательная программа позволит желающим со всех уголков города окунуться в праздничную атмосферу. Запланированные ивенты пройдут в десяти парках Новосибирска.

Мероприятия продлятся до восьмого января следующего года. 

До наступления Нового года у новосибирцев есть возможность посетить Михайловскую набережную и побывать на открытии снежного городка 30 декабря. 

График новогодних мероприятий парков Новосибирска
Фото: МАУ "Дирекция городских парков Новосибирска"

Остальные ближайшие события произойдут второго января во всех без исключения парках новогодней столицы России. 

Так, в парке имени Кирова проведут детскую игру «Январский переполох». 

График новогодних мероприятий парков Новосибирска
Фото: МАУ "Дирекция городских парков Новосибирска"

В Бугринской роще развлекут сибиряков игровой программой «А у наст тут Новый год».

График новогодних мероприятий парков Новосибирска
Фото: МАУ "Дирекция городских парков Новосибирска"

В первомайском парке покажут представление «Солнечное путешествие Чысхаана на новогоднем экспрессе». 

График новогодних мероприятий парков Новосибирска
Фото: МАУ "Дирекция городских парков Новосибирска"

Затулинский парк порадует новосибирцев интерактивной программой «Зимний сундучок». 

График новогодних мероприятий парков Новосибирска
Фото: МАУ "Дирекция городских парков Новосибирска"
График новогодних мероприятий парков НовосибирскаГрафик новогодних мероприятий парков Новосибирска
График новогодних мероприятий парков НовосибирскаГрафик новогодних мероприятий парков Новосибирска
График новогодних мероприятий парков НовосибирскаГрафик новогодних мероприятий парков Новосибирска
График новогодних мероприятий парков НовосибирскаГрафик новогодних мероприятий парков Новосибирска
График новогодних мероприятий парков НовосибирскаГрафик новогодних мероприятий парков Новосибирска
График новогодних мероприятий парков Новосибирска
Фото: МАУ "Дирекция городских парков Новосибирска"

Новосибирские парки приложат максимум усилий, чтобы жители и гости новогодней столицы не заскучали!

#Новый год#Парки#Общество#Новосибирск#Программа
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