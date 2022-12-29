Программа новогодних мероприятий в парках Новосибирска

Дирекция городских парков Новосибирска поделилась датами и временем намеченных событий.
Развлекательная программа позволит желающим со всех уголков города окунуться в праздничную атмосферу. Запланированные ивенты пройдут в десяти парках Новосибирска.
Мероприятия продлятся до восьмого января следующего года.
До наступления Нового года у новосибирцев есть возможность посетить Михайловскую набережную и побывать на открытии снежного городка 30 декабря.
Остальные ближайшие события произойдут второго января во всех без исключения парках новогодней столицы России.
Так, в парке имени Кирова проведут детскую игру «Январский переполох».
В Бугринской роще развлекут сибиряков игровой программой «А у наст тут Новый год».
В первомайском парке покажут представление «Солнечное путешествие Чысхаана на новогоднем экспрессе».
Затулинский парк порадует новосибирцев интерактивной программой «Зимний сундучок».
Новосибирские парки приложат максимум усилий, чтобы жители и гости новогодней столицы не заскучали!