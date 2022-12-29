Фотограф из Новосибирска Слава "Gelio" Степанов опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях серию снимков, на которых запечатлел панораму строительства четвертого моста через Обь. Основа конструкции – два громадных пилона, с помощью которых будет натянута вантовая конструкция, удерживающая на весу непосредственного полотно моста.