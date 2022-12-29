atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Стройку четвертого моста в Новосибирске показал с высоты фотограф Слава Степанов

Сегодня, 08:44
Фото: Слава Степанов / vk.com/gelio
Индустриальный пейзаж с высоты выгладит завораживающе

Новосибирский фотограф опубликовал захватывающие кадры стройки 4 моста с высоты

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов показал, как выглядит строительство нового моста через Обь с высоты птичьего полета. Серию снимков фотохудожник назвал "Центральный мост в Новосибирске — готовность 60%"

Фотограф из Новосибирска Слава "Gelio" Степанов опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях серию снимков, на которых запечатлел панораму строительства четвертого моста через Обь. Основа конструкции – два громадных пилона, с помощью которых будет натянута вантовая конструкция, удерживающая на весу непосредственного полотно моста.

"Сейчас высота одной стойки 96 метров, другой — 100 метров. До проектной отметки 114 метров осталось совсем немного. Уже установили перемычку весом в 221 тонну — теперь пилоны похожи на букву "Н", как и было запланировано", - пишет фотограф, отмечая, что пилоны будут выше самых больших домов Новосибирска, уже сейчас с них видно почти весь город.

Полностью захватывающий фоторепортаж смотрите здесь.

Когда откроют четвертый мост в Новосибирске, сколько и где платить за проезд
Узнать подробнее

В правительстве Новосибирской области обещают сдать мост в эксплуатацию до конца 2023 года. Недавно правительство РФ дополнительно выделило на возведение моста 7 млрд рублей, его стоимость выросла до 25 млрд рублей.

Ранее власти региона сообщали, что намерены в декабре 2022 года открыть движение по мосту, а в начале 2023 года - полностью завершить строительные работы.

 

Читайте также:
Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки Норильска с высотыФотограф Слава Степанов снял новогодний Новосибирск с высоты10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске
#Город#Новосибирск#Четвертый мост#Фото#Обь#Слава Степанов
Подпишитесь
10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске
Вчера, 05:53
График работы ледового городка на набережной в каникулы января 2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:53
Стелу воинам ВОВ в Новосибирске восстановили за месяц после обращения к Бастрыкину
Вчера, 13:43
Жителей Новосибирска возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в НОВАТе
Вчера, 05:47
1400 подписей новосибирцев за создание Площади Победы переданы в мэрию
Сегодня, 07:15
Мэрия Новосибирска не ответила, как доехать до парка "Арена". Смотрим карту Атас.Инфо
Сегодня, 07:34