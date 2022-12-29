Фотограф из Новосибирска Слава "Gelio" Степанов опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях серию снимков, на которых запечатлел панораму строительства четвертого моста через Обь. Основа конструкции – два громадных пилона, с помощью которых будет натянута вантовая конструкция, удерживающая на весу непосредственного полотно моста.
"Сейчас высота одной стойки 96 метров, другой — 100 метров. До проектной отметки 114 метров осталось совсем немного. Уже установили перемычку весом в 221 тонну — теперь пилоны похожи на букву "Н", как и было запланировано", - пишет фотограф, отмечая, что пилоны будут выше самых больших домов Новосибирска, уже сейчас с них видно почти весь город.
В правительстве Новосибирской области обещают сдать мост в эксплуатацию до конца 2023 года. Недавно правительство РФ дополнительно выделило на возведение моста 7 млрд рублей, его стоимость выросла до 25 млрд рублей.
Ранее власти региона сообщали, что намерены в декабре 2022 года открыть движение по мосту, а в начале 2023 года - полностью завершить строительные работы.