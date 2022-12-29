Турчак: Мониторингом связанных с СВО проблем займется специальная группа

В режиме реального времени группа будет составлять «тепловую карту» проблем в регионах, которые связаны с обеспечением мобилизованных и их семей, а также представлять доклад президенту РФ каждый месяц.
Издание rostovgazeta.ru сообщает, что координационную группу сформировали по поручению главы России. По словам Андрея Турчака, основной целью ее работы будет выявление и решение системных проблем, которые связаны с проведением специальной военной операции. Вице-спикер СФ отметил, что некоторые вопросы решаются несвоевременно и рабочая группа будет устранять бюрократические проблемы и посредников при их принятии.
Андрей Турчак подчеркнул, что координационная группа станет инструментом, позволяющим осуществлять контроль над своевременностью и полнотой выплат мобилизованным и добровольцам, принимающим участие в СВО, оснащения военнослужащих и обеспечения членов их семей — все это гарантировано государством в соответствии с принятыми президентом России решениями.
На заседании было решено создать пять подгрупп, которые будут осуществлять работу по главным направлениям: развитию мобилизационных мощностей, мобилизационному учету, материально-техническому оснащению военнослужащих, поддержке их семей, военно-патриотическому воспитанию и образованию граждан Российской Федерации.
Как сообщает сайт ER.RU, координационная группа по вопросам СВО будет проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, а также анализировать состояние работы по патриотическому воспитанию молодых граждан Российской Федерации, в задачу группы будет входить подготовка предложений по производству необходимой для войск и воинских формирований продукции.