Турчак: Мониторингом связанных с СВО проблем займется специальная группа

Издание rostovgazeta.ru сообщает, что координационную группу сформировали по поручению главы России. По словам Андрея Турчака, основной целью ее работы будет выявление и решение системных проблем, которые связаны с проведением специальной военной операции. Вице-спикер СФ отметил, что некоторые вопросы решаются несвоевременно и рабочая группа будет устранять бюрократические проблемы и посредников при их принятии.