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Турчак: Мониторингом связанных с СВО проблем займется специальная группа

Сегодня, 11:31
Фото: ЕР
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак провел первое заседание координационной группы по вопросам, связанным с обеспечением участников СВО и членов их семей в регионах.

В режиме реального времени группа будет составлять «тепловую карту» проблем в регионах, которые связаны с обеспечением мобилизованных и их семей, а также представлять доклад президенту РФ каждый месяц.

Издание  rostovgazeta.ru сообщает, что координационную группу сформировали по поручению главы России. По словам Андрея Турчака, основной целью ее работы будет выявление и решение системных проблем, которые связаны с проведением специальной военной операции. Вице-спикер СФ отметил, что некоторые вопросы решаются несвоевременно и рабочая группа будет устранять бюрократические проблемы и посредников при их принятии.

Андрей Турчак подчеркнул, что координационная группа станет инструментом, позволяющим осуществлять контроль над своевременностью и полнотой выплат мобилизованным и добровольцам, принимающим участие в СВО, оснащения военнослужащих и обеспечения членов их семей — все это гарантировано государством в соответствии с принятыми президентом России решениями.

На заседании было решено создать пять подгрупп, которые будут осуществлять работу по главным направлениям: развитию мобилизационных мощностей, мобилизационному учету, материально-техническому оснащению военнослужащих, поддержке их семей, военно-патриотическому воспитанию и образованию граждан Российской Федерации. 

Как сообщает сайт ER.RU, координационная группа по вопросам СВО будет проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, а также анализировать состояние работы по патриотическому воспитанию молодых граждан Российской Федерации, в задачу группы будет входить  подготовка предложений по производству необходимой для войск и воинских формирований продукции.

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