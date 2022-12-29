Супруга погибшего рассказала, что они с 32-летним мужем отдыхали в Кузбассе на горнолыжном курорте «Танай». Приехали они из Новосибирска.
Перед смертью мужчина пытался избежать столкновения с ребенком: турист врезался в желтую тумбу, которая подавала воду для снежной пушки. Никаких ограждений там не было. У погибшего остались жена и 7-летний сын.
Изданию NGS42. RU удалось выяснить, что этот печальный инцидент произошёл еще 17 декабря. Как оказалось, турист имел опыт в катании, а на Танай приехал впервые.
Правоохранители уже расследуют это дело. Известно, что погибший работал в сфере автомобильного бизнеса. Его похоронили в Новосибирской области.
Напомним, что недавно новосибирцы нашли тело мужчины на лыжной базе. Погибший не мог связаться с близкими, заблудился и в итоге насмерть замерз.