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Турист из Новосибирска разбился на горнолыжном курорте «Танай»

Сегодня, 01:27
Фото: 1MI
Мужчина погиб, врезавшись в тумбу
В Кемеровской области на горнолыжном курорте разбился новосибирец: он пытался избежать столкновения с ребенком, сообщается в ВК-группе «АСТ-54».

Супруга погибшего рассказала, что они с 32-летним мужем отдыхали в Кузбассе на горнолыжном курорте «Танай». Приехали они из Новосибирска.

Перед смертью мужчина пытался избежать столкновения с ребенком: турист врезался в желтую тумбу, которая подавала воду для снежной пушки. Никаких ограждений там не было. У погибшего остались жена и 7-летний сын.

Изданию NGS42. RU удалось выяснить, что этот печальный инцидент произошёл еще 17 декабря. Как оказалось, турист имел опыт в катании, а на Танай приехал впервые.

Правоохранители уже расследуют это дело. Известно, что погибший работал в сфере автомобильного бизнеса. Его похоронили в Новосибирской области.

Раскрыты подробности смерти замерзшего мужчины у лыжной базы под Бердском
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Напомним, что недавно новосибирцы нашли тело мужчины на лыжной базе. Погибший не мог связаться с близкими, заблудился и в итоге насмерть замерз. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Погиб
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