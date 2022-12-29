В Новосибирске показали дрессированных кроликов-великанов

В зверинце на Затулинке проживают несколько десятков кроликов разных пород. Они настолько умные, что даже откликаются на свои имена.
Как рассказала Сиб.фм сотрудница частного зоопарка Надежда Руд, пушистые символы наступающего 2023 года кушают только траву и овощи. На таком рационе они могут поправиться аж до 10 кг.
Самые крупные особи – это домашние кролики породы «Великан» с бело-черным окрасом. Также в их зоопарке есть декоративные «Рекс», «Цветной карлик» и «Бабочка». Они легко поддаются дрессировки.
Собеседница отметила, что в среднем такие кролики живут до 10 лет при правильном уходе. Они не очень пугливые, однако во время опасности могут укусить или ударить – с любым зверем нужно соблюдать осторожность.
Из-за густой шерсти им не холодно в морозы, а вот жара им насаждает. В новогоднюю ночь кроликов в зоопарке «Обитаемый остров» тоже поздравят – дадут вкусные лакомства.