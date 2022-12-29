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В Новосибирске закрыли дело о жестких тренировках в центре гимнастики Подгорного

Сегодня, 12:07
Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3763703/
Тренер по гимнастике "отделался" штрафом и возмещением морального ущерба
Тренер, применявший грубую силу к ученикам и попавший на камеры, возместил пострадавшим моральный ущерб на сумму 100 тыс рублей и отплатил штраф в размене 20 тыс рублей.

Дело о жестоком обращении с воспитанниками рассматривалось в Заельцевском районном суде. Новосибирское издание НГС сообщает, что мировой судья закрыл дело. 

«Обвиняемый в ходе рассмотрения признал вину и добровольно компенсировал моральный ущерб в 100 000. Суд назначил фигуранту дела штраф в 20 000 рублей, прекратив производство по делу», —цитриует старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Новосибирской области Олесю Булавкину НГС.

Напомним, что на жестокость тренера изначально жаловались родители воспитанников. После освещения данного факта в прессе министерство спорта НСО пообещало разобраться в сложившейся ситуации.  

Ранее Atas.info рассказывал, как в Колыванском районе Новосибирской области учеников школы не пустили на праздничную елку из-за плохих оценок.

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#Новосибирск#Гимнатика#Тренер#Дело#Происшествия
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