В Новосибирске закрыли дело о жестких тренировках в центре гимнастики Подгорного

«Обвиняемый в ходе рассмотрения признал вину и добровольно компенсировал моральный ущерб в 100 000. Суд назначил фигуранту дела штраф в 20 000 рублей, прекратив производство по делу», —цитриует старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Новосибирской области Олесю Булавкину НГС.