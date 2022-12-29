В Новосибирске закрыли дело о жестких тренировках в центре гимнастики Подгорного

Дело о жестоком обращении с воспитанниками рассматривалось в Заельцевском районном суде. Новосибирское издание НГС сообщает, что мировой судья закрыл дело.
«Обвиняемый в ходе рассмотрения признал вину и добровольно компенсировал моральный ущерб в 100 000. Суд назначил фигуранту дела штраф в 20 000 рублей, прекратив производство по делу», —цитриует старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Новосибирской области Олесю Булавкину НГС.
Напомним, что на жестокость тренера изначально жаловались родители воспитанников. После освещения данного факта в прессе министерство спорта НСО пообещало разобраться в сложившейся ситуации.
Ранее Atas.info рассказывал, как в Колыванском районе Новосибирской области учеников школы не пустили на праздничную елку из-за плохих оценок.