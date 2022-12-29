На военных учениях в Новосибирской области РС С-400 отразили атаку беспилотников

Posted 29 декабря 2022, 09:19
Published 29 декабря 2022, 09:19
Modified 29 декабря 2022, 12:22
Updated 29 декабря 2022, 12:22
«По замыслу мероприятия боевой подготовки, дежурная группа выявила воздушные объекты, которые направлялись к местам дислокации воинских частей. Расчеты зенитных ракетных систем С-400, получив данные, отработали захват, сопровождение и уничтожение целей. Пуски ракет на дистанции свыше 100 км были сымитированы электронным способом.
Прикрытие позиционного района от ударов беспилотных летательных аппаратов условного противника обеспечивалось при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано около 50 человек личного состава, а также более 10 единиц военной техники», — говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что 30 бойцов, которых призвали в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области, были отправлены домой из-за ее завершения.