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Posted 29 декабря 2022, 09:19

Published 29 декабря 2022, 09:19

Modified 29 декабря 2022, 12:22

Updated 29 декабря 2022, 12:22

На военных учениях в Новосибирской области РС С-400 отразили атаку беспилотников

29 декабря 2022, 09:19

В Новосибирской области С-400 отразили атаку беспилотников

В Новосибирской области прошла тренировка сил противовоздушной обороны, в ходе которой расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», находящиеся в Центральном военном округе, уничтожили условного противника. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Российской Федерации.

«По замыслу мероприятия боевой подготовки, дежурная группа выявила воздушные объекты, которые направлялись к местам дислокации воинских частей. Расчеты зенитных ракетных систем С-400, получив данные, отработали захват, сопровождение и уничтожение целей. Пуски ракет на дистанции свыше 100 км были сымитированы электронным способом.

Прикрытие позиционного района от ударов беспилотных летательных аппаратов условного противника обеспечивалось при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано около 50 человек личного состава, а также более 10 единиц военной техники», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 30 бойцов, которых призвали в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области, были отправлены домой из-за ее завершения.

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#Политика#Общество#Новосибирская область#Беспилотники#Учения
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