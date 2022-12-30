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Из-за пассажира с сигаретой на борту самолета в Толмачево вызвали полицию

Сегодня, 04:58
Фото: atas.info
Мужчине, курившему на борту самолета, выписали штраф в аэропорту Толмачево

К самолету "Новосибирск - Москва" вызвали полицию из-за курившего на борту мужчины

Наряд полиции прибыл к самолету на взлетной полосе в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске 30 декабря 2022 года. Прибывшие сотрудники полиции задержали пассажира, курившего электронную сигарету. "Авиадебошир" был снят с рейса и оштрафован.

Во время подготовке самолета к вылету из Новосибирска в Москву, стюардесса заметила  курящего пассажира, о чем экипаж самолета сообщил диспетчерской службе. Диспетчер вызвал наряд полиции к самолету. После прибытия полицейский куривший "авиадебошир" был снят с рейса за курение электронной сигареты.

Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщила, что стражи порядка задержали нарушителя и составили протокол за нарушение запрета курения на борту воздушного судна. Задержанному мужчине грозит штраф размером до 1 тысячи рублей. 

Вчера 29 декабря 2022 года в Новосибирском аэропорту Толмачево из-за угрозы минирования приземлился самолет, выполнявший рейс "Иркутск - Москва".

#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Самолет#Аэропорт Толмачево#Полиция
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