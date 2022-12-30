Во время подготовке самолета к вылету из Новосибирска в Москву, стюардесса заметила курящего пассажира, о чем экипаж самолета сообщил диспетчерской службе. Диспетчер вызвал наряд полиции к самолету. После прибытия полицейский куривший "авиадебошир" был снят с рейса за курение электронной сигареты.
Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщила, что стражи порядка задержали нарушителя и составили протокол за нарушение запрета курения на борту воздушного судна. Задержанному мужчине грозит штраф размером до 1 тысячи рублей.
Вчера 29 декабря 2022 года в Новосибирском аэропорту Толмачево из-за угрозы минирования приземлился самолет, выполнявший рейс "Иркутск - Москва".