Во время подготовке самолета к вылету из Новосибирска в Москву, стюардесса заметила курящего пассажира, о чем экипаж самолета сообщил диспетчерской службе. Диспетчер вызвал наряд полиции к самолету. После прибытия полицейский куривший "авиадебошир" был снят с рейса за курение электронной сигареты.