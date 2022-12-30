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Как работают 1 января 2023 ТРЦ МЕГА, «Аура» и «Галерея Новосибирск»

Сегодня, 01:42
Фото: atas.info
Крупные торговые центры Новосибирска изменили график работы в Новый год
Крупные и популярные торговые центры Новосибирска изменили график работы в новогодние праздники. Редакция Atas.info расскажет, во сколько открываются магазины 31 декабря и в первые дни января, в какие даты горожане смогут их посетить.

ТРЦ МЕГА – график работы в новогодние праздники 2023:

В режиме новогодних праздников 1 января будет работать ТРЦ МЕГА на улице Ватутина, 107. Также сокращенный график ожидается перед праздничной ночью.

 - 31 декабря МЕГА откроет двери для покупателей в 10:00, а закроет в 18:00. Ведь работники тоже люди, которым нужно накрыть стол и встретить Новый год.

- 1 января торговый центр начнет работать позже обычного – с 14:00 до 22:00.

- Остальные праздничные дни – график без изменений с 10:00 до 22:00.

Режим работы АШАН с 31 декабря:

Гипермаркет АШАН откроют 31 декабря в 08:00. Он будет работать до 20:00.

- 1 января станет выходным днем – в магазин новосибирцы не попадут;

- 2 января – открытие в 10:00, а закрытие в 22:00;

- с 3 января переход на обычный график работы с 08:00 до 22:00. 

Режим работы ТРЦ «Галерея Новосибирск»:

«Галерея Новосибирск» на улице Гоголя, 13 также сократит режим работы перед новогодней ночью, 31 декабря. График следующий: с 10:00 до 20:00.

- Персонал приступит к работе 1 января с 12:00. Новосибирцы смогут пройтись по магазинам до 22:00.

- в остальные дни торговый центр перейдет на штатный режим работы: с 10:00 до 22:00.

ТРЦ «Аура», ​ул. Военная, 5 – график на Новый год:

Торговый развлекательный центр «Аура» начнет работу 31 декабря в обычном режиме с 10:00. Для гостей торговые павильоны начнут закрывать в 20:00.

- 1 января открытие ожидается с 13:00. Магазин прекратит работу, как обычно в 22:00.

- уже со 2 января время работы восстановится.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Магазин#График#Торговый центр
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