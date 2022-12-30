В режиме новогодних праздников 1 января будет работать ТРЦ МЕГА на улице Ватутина, 107. Также сокращенный график ожидается перед праздничной ночью.
- 31 декабря МЕГА откроет двери для покупателей в 10:00, а закроет в 18:00. Ведь работники тоже люди, которым нужно накрыть стол и встретить Новый год.
- 1 января торговый центр начнет работать позже обычного – с 14:00 до 22:00.
- Остальные праздничные дни – график без изменений с 10:00 до 22:00.
Гипермаркет АШАН откроют 31 декабря в 08:00. Он будет работать до 20:00.
- 1 января станет выходным днем – в магазин новосибирцы не попадут;
- 2 января – открытие в 10:00, а закрытие в 22:00;
- с 3 января переход на обычный график работы с 08:00 до 22:00.
«Галерея Новосибирск» на улице Гоголя, 13 также сократит режим работы перед новогодней ночью, 31 декабря. График следующий: с 10:00 до 20:00.
- Персонал приступит к работе 1 января с 12:00. Новосибирцы смогут пройтись по магазинам до 22:00.
- в остальные дни торговый центр перейдет на штатный режим работы: с 10:00 до 22:00.
Торговый развлекательный центр «Аура» начнет работу 31 декабря в обычном режиме с 10:00. Для гостей торговые павильоны начнут закрывать в 20:00.
- 1 января открытие ожидается с 13:00. Магазин прекратит работу, как обычно в 22:00.
- уже со 2 января время работы восстановится.