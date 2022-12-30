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Кредитор "Экологии-Новосибирск" подал в суд на МинЖКХ НСО за бездействие

Сегодня, 05:34
Фото: atas.info
По мнению истца, министерство давно должно было отозвать лицензию у "Экологии-Новосибирск"

Более 13 млн рублей намерен отсудить перевозчик мусора за бездействие МинЖКХ НСО

Компания-перевозчик мусора "Эко-лайн" намерена доказать в суде, что министерство ЖКХ Новосибирской области не приняло своевременных мер по лишению "Экологии-Новоисбирск" статуса регионального "мусорного оператора". При этом "Экология-Новосибирск" давно не соответствует требованиям закона

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление ООО "Эко-лайн" к министерству ЖКХ и энергетики Новосибирской области. В нем компания, занимающаяся перевозкой твердых бытовых отходов по договору с региональным оператором по обращению с отходами "Экология-Новосибирск" требует признать незаконным бездействие МинЖКХ и настаивает на компенсации своих убытков, которые "Эко-лайн" понесла в результате этого.

По мнению истца, бездействие профильного министерства выразилось "в непринятии своевременных мер по лишению ООО "Экология-Новосибирск" статуса регионального оператора, в неистребовании денежных средств по банковской гарантии, предоставленной ООО "Экология-Новосибирск" в обеспечение исполнения обязательств перед министерством".

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Как считают в ООО "Эко-лайн", МинЖХК было обязано отозвать лицензию регоператора у "Экологии-Новосибирск", поскольку компания неоднократно нарушала федеральные Правила обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, задолженность по оплате услуг транспортных компаний превышала одну двенадцатую часть валовой выручки регоператора. При этом министерству было хорошо известно об образовании крупной задолженности, поскольку ведомство привлекалось в качестве третьего лица в арбитражные процессы между регоператором и перевозчиками.

Согласно федеральному законодаательству подобные нарушения, допущенные более двух раз, являются основанием для отзыва лицензии. Однако региональное МиннЖКХ этого не сделало, отмечаться в исковом заявлении.

Кроме того, на этом фоне МинЖКХ не потребовало выплаты долга из средств банковской гарантии, предоставленной регоператором, как этого требуют условия соглашения о работе регионального оператора.

"Незаконным бездействием министерства нарушены права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности", - говорится в исковом заявлении ООО "Эко-лайн".

В качестве компенсации компания-перевозчик требует взыскать с регионального МинЖКХ 13 792 630.31 рублей.

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ООО "Экология-Новосибирск", принадлежащая группе "ВИС", начала работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. Контракт был заключен на 10 лет. Компания должна была построить мусороперерабатывающие заводы по концессии, но её расторгли. А в 2021 году руководители регоператора заявили о начатой процедуре банкротства.

При этом по информации бывшего генерального директора ООО "Экология-Новосибирск" Ларисы Анисимововой, кредиторская задолженность компании составляет 780 млн рублей, а а дебиторская задолженность, то, что потребители должны регоператору - 1,7 млрд рублей.

 

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