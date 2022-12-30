ООО "Экология-Новосибирск", принадлежащая группе "ВИС", начала работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. Контракт был заключен на 10 лет. Компания должна была построить мусороперерабатывающие заводы по концессии, но её расторгли. А в 2021 году руководители регоператора заявили о начатой процедуре банкротства.