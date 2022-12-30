В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление ООО "Эко-лайн" к министерству ЖКХ и энергетики Новосибирской области. В нем компания, занимающаяся перевозкой твердых бытовых отходов по договору с региональным оператором по обращению с отходами "Экология-Новосибирск" требует признать незаконным бездействие МинЖКХ и настаивает на компенсации своих убытков, которые "Эко-лайн" понесла в результате этого.
По мнению истца, бездействие профильного министерства выразилось "в непринятии своевременных мер по лишению ООО "Экология-Новосибирск" статуса регионального оператора, в неистребовании денежных средств по банковской гарантии, предоставленной ООО "Экология-Новосибирск" в обеспечение исполнения обязательств перед министерством".
Как считают в ООО "Эко-лайн", МинЖХК было обязано отозвать лицензию регоператора у "Экологии-Новосибирск", поскольку компания неоднократно нарушала федеральные Правила обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, задолженность по оплате услуг транспортных компаний превышала одну двенадцатую часть валовой выручки регоператора. При этом министерству было хорошо известно об образовании крупной задолженности, поскольку ведомство привлекалось в качестве третьего лица в арбитражные процессы между регоператором и перевозчиками.
Согласно федеральному законодаательству подобные нарушения, допущенные более двух раз, являются основанием для отзыва лицензии. Однако региональное МиннЖКХ этого не сделало, отмечаться в исковом заявлении.
Кроме того, на этом фоне МинЖКХ не потребовало выплаты долга из средств банковской гарантии, предоставленной регоператором, как этого требуют условия соглашения о работе регионального оператора.
"Незаконным бездействием министерства нарушены права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности", - говорится в исковом заявлении ООО "Эко-лайн".
В качестве компенсации компания-перевозчик требует взыскать с регионального МинЖКХ 13 792 630.31 рублей.
ООО "Экология-Новосибирск", принадлежащая группе "ВИС", начала работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. Контракт был заключен на 10 лет. Компания должна была построить мусороперерабатывающие заводы по концессии, но её расторгли. А в 2021 году руководители регоператора заявили о начатой процедуре банкротства.
При этом по информации бывшего генерального директора ООО "Экология-Новосибирск" Ларисы Анисимововой, кредиторская задолженность компании составляет 780 млн рублей, а а дебиторская задолженность, то, что потребители должны регоператору - 1,7 млрд рублей.