Масштабный фестиваль спорта и прогулки на яхтах — что посетить туристу в Волжском

Сегодня Волжский — второй по величине город региона, спутник Волгограда. Делится он на 31 микрорайон (с 7-го по 38-й) и 51 квартал (с 1-го по 42-й, с А по Е и с 100 по 102). Потому и нумерация домов здесь не типичная — она двойная. В городе принято нумеровать дома не только по улицам, но и по микрорайонам/кварталам. На одной из улиц — улице имени Пушкина — стоит уникальный дом с двойной нумерацией квартир. Находящиеся на пересечениях улиц дома и вовсе могут иметь тройные номера — они получают нумерацию по обеим улицам и вдобавок по кварталу. Однако применение адресов по кварталам и микрорайонам все меньше используется в последние годы.