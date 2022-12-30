С 1 января 2023 года при оплате на сайте "Госуслуги" отменится скидка в размере 30%. Поэтому, если вы давно хотели оформить ил продлить загранпаспорт, развестись или выйти замуж, продлить или заменить водительское удостоверение, осталось два дня, когда это можно сделать дешевле. Оплатить госпошлину на сайте можно за 5 минут, успев сделать это со скидкой 30 и 31 декабря, а воспользоваться услугой можно уже в следующем году. Например, при оформлении загранпаспорта на взрослого, скидка 30% с суммы 5000 руб. будет существенной и составит 1500 руб.
Если вы работаете как индивидуальный предприниматель, важно до Нового года успеть оплатить взносы в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Эти фонды объединяются с 1 января в Социальный фонд, реквизиты для платежей изменятся. Чтобы вопрос, как и куда платить задолженности 2022 года не стал головной болью, лучше решить его в этом году.
Владельцы автомобилей могут немного сэкономить на бензине, заправив полный бак в этом году. С 1 января 2023 года увеличатся акцизы на бензин и дизельное топливо, что приведет к росту цен на заправках.
Тем, что хотел внести изменения во внешний вид автомобиля, тоже лучше оплатить пошлину за тюнинг в 2022 году, пока она составляет 800 руб. С 1 января госпошлина за выдачу свидетельства о соответствии тюнинга автомобиля требованиям безопасности будет стоить 1500 руб.
Новое в налогах для физических лиц - с 2023 года нужно будет платить 13% с дохода, полученного по вкладам. Налог был заморожен на 2 года, но с 1 января снова начнет действовать.
К счастью, есть дела, с которыми перед Новым годом можно не торопиться, например, прокатиться на самом длинном в мире катке или погулять по ледовому городку на Михайловской набережной можно будет, как минимум, до марта 2023 года, пока не начнет таять снег. График работы ледового городка можно узнать тут.