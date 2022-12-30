Все новогодние каникулы гости и местные жители смогут провести в красочном и ярком центре Новосибирска. Даже просто прогуляться по Театральному скверу, площади Ленина и центральным улицам будет в радость всем. Этот участок сделали пешеходным, чтобы каждый смог посмотреть на скульптуры и украшенные гирляндами и шарами потолки и деревья, покататься на ледяных горках.