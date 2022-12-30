Все новогодние каникулы гости и местные жители смогут провести в красочном и ярком центре Новосибирска. Даже просто прогуляться по Театральному скверу, площади Ленина и центральным улицам будет в радость всем. Этот участок сделали пешеходным, чтобы каждый смог посмотреть на скульптуры и украшенные гирляндами и шарами потолки и деревья, покататься на ледяных горках.
- 1 января в 17:00 начнется хоровод вокруг главной городской новогодней елки. Вход свободный для всех желающих, а место – Театральный сквер.
- Больше сказочных программ подготовили на Михайловской набережной. С 1 по 7 января сибиряки смогут посетить знаменитый «Домик Снежинки» - главного символа Новогодней столицы России. Также все праздники будет работать крупнейший в стране каток.
- со 2 по 6 января также на набережной пройдет Фестиваль Снежных баб. Гостей ждут с 12:00 до 15:00.
Главными новогодними событиями в Дзержинском районе станут мастер-классы, выставки и забавы в «Березовой роще».
В Парке культуры и отдыха «Березовая роща», ул. Планетная, 53 до 3 января проходит квест-прогулка по Сибирскому Федеральному округу. Там же в 12:00 всех приглашают бесплатно прокатиться на оленьих и собачьих упряжках.
- 3 января 2023 года семей с детьми ждут на матер-классе по шитью традиционной тряпичной куклы. Уроки устраивают в «Культурно-досуговом центре им. Станиславского» на улице Котовского, 2а. Вход свободный для всех.
- Там же 4 января отметят районный праздник, а 7 Рождество Христово.
Для жителей Кировского района устроят новогоднюю театральную презентацию Южного Федерального округа. Программа бесплатная, начнется в 12:00 в Затулинском парке.
Новогодние каникулы в Калининском районе пройдут спортивно и культурно-познавательно. Так 3 января стартует Забег в новогодних костюмах на лыжах в парке «Сосновый бор» - сбор на улице Учительская, 49. А вот время нужно уточнять у организаторов.
С 3 по 5 января во Дворце культуры им. М. Горького пройдут викторины, мастер-классы и экскурсии.
В Октябрьском районе самыми запоминающимися событиями станут огненное шоу на площади Пименова 3 января, а также ярмарки, театрализованные игры и народные гуляния 6 января в 15:00. А в Первомайском районе с 1 по 6 января в Парке культуры и отдыха «Первомайский», ул. Маяковского, 5а состоятся мастер-классы, спектакли для детей и взрослых.
Полное расписание всех новогодних программ 2023 года по всем районам Новосибирска можно узнать в файле, который предлагается скачать ниже.