С 6 января трамвайное движение на Ватутина изменится

Работа трамвайных маршрутов будет организована по следующей схеме:
- № 8 – конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м», ул. Связистов, ул. Невельского, ул. Широкая, ул. Демьяновская, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м»;
- № 15 – конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;
- № 18 – конечный остановочный пункт «Пос. Чемской», ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, конечный остановочный пункт «Пос. Чемской».
Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска озадачена нехваткой водителей в сфере пассажирских перевозок. По этой причине в городе начали происходить сбои в работе общественного транспорта, на которые часто жалуются горожане.