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С 6 января трамвайное движение на Ватутина изменится

Сегодня, 15:44
Фото: 1MI
Трамвайное движение на улице Ватутина с 6 января ждут перемены

В Новосибирске с 6 до 9 января изменится движение трамваев в районе улицы Ватутина

В ночь на 6 января и до 9 января на улице Ватутина запланировали работы по переводу трамвайного движения на временный путь. Об этом сообщает сайт мэрии Новосибирска.

Работа трамвайных маршрутов будет организована по следующей схеме:

- № 8 – конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м», ул. Связистов, ул. Невельского, ул. Широкая, ул. Демьяновская, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м»;

- № 15 – конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;

- № 18 – конечный остановочный пункт «Пос. Чемской», ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, конечный остановочный пункт «Пос. Чемской».

Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска озадачена нехваткой водителей в сфере пассажирских перевозок. По этой причине в городе начали происходить сбои в работе общественного транспорта, на которые часто жалуются горожане.

#Транспорт#Город#Новосибирск#Трамвай#Маршрут#Изменения
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