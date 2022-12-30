С 6 января трамвайное движение на Ватутина изменится

В Новосибирске с 6 до 9 января изменится движение трамваев в районе улицы Ватутина

В ночь на 6 января и до 9 января на улице Ватутина запланировали работы по переводу трамвайного движения на временный путь. Об этом сообщает сайт мэрии Новосибирска.