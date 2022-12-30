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В Новосибирске на уборку снега вышла резервная техника

Сегодня, 11:43
Фото: Сайт правительства НСО
Область помогает столице
На днях министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области выделило дорожным службам Новосибирска дополнительную снегоуборочную технику, сообщает правительство региона.

"На улицах множество проблемных участков, где требуется работа снегоуборочной техники: это и сами дороги, остановки общественного транспорта и парковочные места. Работы по снегоочистке осуществляются совместно с городскими службами, для нас важен результат работы- отсутствие затруднений в движении для пользователей дорог", - цитирует пресс-служба правительства НСО замглавы областного Минтранса Игоря Миллера.

В сообщении уточняется, что министерская техника расчищает Заельцовский район Новосибирска, в частности на улицы Кедровую, Дуси Ковальчук, Сухарную.

Ранее Atas.info сообщал о большом сугробе в центре города на улице Ленина, в котором играют маленькие горожане.

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#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Уборка
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