В Новосибирске на уборку снега вышла резервная техника

"На улицах множество проблемных участков, где требуется работа снегоуборочной техники: это и сами дороги, остановки общественного транспорта и парковочные места. Работы по снегоочистке осуществляются совместно с городскими службами, для нас важен результат работы- отсутствие затруднений в движении для пользователей дорог", - цитирует пресс-служба правительства НСО замглавы областного Минтранса Игоря Миллера.
В сообщении уточняется, что министерская техника расчищает Заельцовский район Новосибирска, в частности на улицы Кедровую, Дуси Ковальчук, Сухарную.
Ранее Atas.info сообщал о большом сугробе в центре города на улице Ленина, в котором играют маленькие горожане.