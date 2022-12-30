В Новосибирске на уборку снега вышла резервная техника

"На улицах множество проблемных участков, где требуется работа снегоуборочной техники: это и сами дороги, остановки общественного транспорта и парковочные места. Работы по снегоочистке осуществляются совместно с городскими службами, для нас важен результат работы- отсутствие затруднений в движении для пользователей дорог", - цитирует пресс-служба правительства НСО замглавы областного Минтранса Игоря Миллера.