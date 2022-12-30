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В Новосибирске тренеры ХК «Сибирь» выйдут на матч в новогодних костюмах

Сегодня, 05:43
Фото: ХК "Сибирь"/ВК
Тренерский штаб ХК «Сибирь» принарядился к матчу с «Автомобилистом». В пятницу, 30 декабря, они выйдут на игру в костюмах с новогодним принтом.
«Мы решили создать особую волшебную атмосферу на нашем заключительном матче 2022 года», - пишут в группе хоккейного клуба во «ВКонтакте».

Костюмы сшили на заказ специально для тренеров новосибирской команды. На них изображены снеговики, снежинки и клюшки.

Напомним, сегодня у наших спортсменов финальная игра с командой из Екатеринбурга. Она пройдет в ЛДС в 19:30 – можно посмотреть онлайн.

Напомним, ранее Atas.info писал цены на хоккейные матчи «Сибирь» в следующем сезоне - 2023. Когда открыли продажу билетов, их молниеносно начали раскупать.

Самые дорогие билеты на игры ХК Сибири продают в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Хоккей#Хк сибирь
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