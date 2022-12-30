В Новосибирске тренеры ХК «Сибирь» выйдут на матч в новогодних костюмах

«Мы решили создать особую волшебную атмосферу на нашем заключительном матче 2022 года», - пишут в группе хоккейного клуба во «ВКонтакте».
Костюмы сшили на заказ специально для тренеров новосибирской команды. На них изображены снеговики, снежинки и клюшки.
Напомним, сегодня у наших спортсменов финальная игра с командой из Екатеринбурга. Она пройдет в ЛДС в 19:30 – можно посмотреть онлайн.
Напомним, ранее Atas.info писал цены на хоккейные матчи «Сибирь» в следующем сезоне - 2023. Когда открыли продажу билетов, их молниеносно начали раскупать.