В области в ДТП погибла девочка семи лет, мальчик четырех лет доставлен в больницу

По информации ГИБДД, которую сообщает издание НГС, 62-летний водитель, на автомобиле «Mitsubishi Outlander» двигался по автодороге К-17Р в сторону Новосибирска. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Opel», который управлял 35-летний мужчина.

Из взрослых никто не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и устанавливают все обстоятельства произошедшего.