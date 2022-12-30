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В области в ДТП погибла девочка семи лет, мальчик четырех лет доставлен в больницу

Сегодня, 16:23
Фото: 1MI
В результате ДТП в Коаснозерском районе погиб ребенок 7 лет

В Новосибирской области в аварии погибла семилетняя девочка

На трассе в Краснозерском районе Новосибирской области 30 декабря вечером произошла страшная авария. Погибла девочка 7 лет, ее 4 летний брат доставлен с травмами в больницу.

По информации ГИБДД, которую сообщает издание НГС, 62-летний водитель, на автомобиле «Mitsubishi Outlander» двигался по автодороге К-17Р в сторону Новосибирска. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Opel», который управлял 35-летний мужчина.
Из взрослых никто не пострадал.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в четверг, 29 декабря, 43-х летний водитель иномарки наехал на юную новосибирску на улице Дачной. 

#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Ребенок#Авария
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