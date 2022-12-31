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Бизнесмены Новосибирска собрали 7 млн рублей для помощи участникам СВО

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Помощь отправят на Донбасс в конце января

В Новосибирске бизнес-сообщество пожертвовало 7 млн рублей для закупки амниции на СВО

Предприниматели Новосибирской области совместно с Агентством инвестиционного развития собрали деньги для закупки разнообразного снаряжения добровольцам и мобилизованным для участия в специальной военной операции на Украине

Бизнесмены из Новосибирска и области при поддержке регионального Агентства инвестиционного развития собрали 7 миллионов рублей, на эти деньги приобретено более 1 тысячи индивидуальных аптечек, квадрокоптеры и пауэрбанки для бойцов, несущих службу в зоне специальной военной операции. Для закупки необходимого специалисты агентства нашли поставщиков из Курганской и Воронежской областей, которые предложили цены ниже рыночных, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора агентства Александра Зырянова.

По словам Зырянова, сбор средств завершен, все покупки доставят в Новосибирск до конца января. После чего он лично отвезет груз в Донбасс, где передаст подразделениям, где служит много жителей Новосибирской области. Кроме того, одно из подразделений получит автомобиль, приобретенный на пожертвования новосибирских бизнесменов.

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#Общество#Новосибирская область#СВО#Помощь#Деньги
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