Бизнесмены из Новосибирска и области при поддержке регионального Агентства инвестиционного развития собрали 7 миллионов рублей, на эти деньги приобретено более 1 тысячи индивидуальных аптечек, квадрокоптеры и пауэрбанки для бойцов, несущих службу в зоне специальной военной операции. Для закупки необходимого специалисты агентства нашли поставщиков из Курганской и Воронежской областей, которые предложили цены ниже рыночных, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора агентства Александра Зырянова.