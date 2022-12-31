Традиционно обращение Президента РФ в Новый год остается самой рейтинговой программой на ТВ. Поэтому его готовы транслировать не только главные общественно-политические федеральные каналы, но и развлекательные, и даже спортивные.
Но из-за разницы во времени с Москвой, не все ТВ-каналы в Новосибирске покажут поздравление президента, как это принято – к полуночи 31 декабря 2022. В программе некоторых ТВ-каналов обращение запланировано 1 января 2023 в 3.55 по новосибирскому времени (23.55 мск). И есть даже трансляция в 01.55!
Мы разобрались - во сколько показывают обращение Владимира Путина в Новосибирске различные ТВ-каналы. Читатели Атас.инфо могут выбрать удобное для себя время трансляции и ТВ-канал.
Первый – 23.55 (новосибирское время: мск + 4 часа), Россия 1 – 23.55, НТВ – 23.55, 5 канал – 23.55, Культура – 23.55, Карусель – 23.55, ОТР – 23.50, ТВ Центр – 23.55, Рен ТВ – 23.55, СТС – 23.55, Домашний – 23.55, ТВ-3 – 23.50, Пятница – 23.50, Звезда – 23.50, ТНТ – 23.55, МузТВ – 23.55.
Самые патриотичные новосибирские зрители имею возможность ближе к полуночи посмотреть поздравление с Новым годом от губернатора Андрея Травникова, на канале ОТС в 23.50, но не упустить и поздравление президента Владимира Путина, на одном из каналов, где трансляция начнется позже.
Матч ТВ – 03.55, Спас – 01.55, Матч Игра 03.55, Матч Боец – 03.55, Матч Страна – 03.55.