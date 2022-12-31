atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Новогоднее поздравление Путина 31 декабря 2022 – во сколько смотреть в Новосибирске

Сегодня, 05:02
Фото: kremlin.ru
Огромное число россиян смотрит новогоднее обращение Владимира Путина 31 декабря

Новогоднее обращение Путина 31 декабря 2022 – время трансляции в Новосибирске

Поздравление Президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь – самая смотрибельная передача на ТВ. 31 декабря 2022 его покажут даже МузТВ, ТНТ, «Пятница» и детская «Карусель». Но время трансляции обращения в Новосибирске отличается на разных ТВ-каналах.

Традиционно обращение Президента РФ в Новый год остается самой рейтинговой программой на ТВ. Поэтому его готовы транслировать не только главные общественно-политические федеральные каналы, но и развлекательные, и даже спортивные.

Но из-за разницы во времени с Москвой, не все ТВ-каналы в Новосибирске покажут поздравление президента, как это принято – к полуночи 31 декабря 2022. В программе некоторых ТВ-каналов обращение запланировано 1 января 2023 в 3.55 по новосибирскому времени (23.55 мск). И есть даже трансляция в 01.55!

Мы разобрались - во сколько показывают обращение Владимира Путина в Новосибирске различные ТВ-каналы. Читатели Атас.инфо могут выбрать удобное для себя время трансляции и ТВ-канал.

Трансляция 31 декабря 2022 указана в программе следующих каналов:

Первый – 23.55 (новосибирское время: мск + 4 часа), Россия 1 – 23.55, НТВ – 23.55, 5 канал – 23.55, Культура – 23.55, Карусель – 23.55, ОТР – 23.50, ТВ Центр – 23.55, Рен ТВ – 23.55, СТС – 23.55, Домашний – 23.55, ТВ-3 – 23.50, Пятница – 23.50, Звезда – 23.50, ТНТ – 23.55, МузТВ – 23.55.

Самые патриотичные новосибирские зрители имею возможность ближе к полуночи посмотреть поздравление с Новым годом от губернатора Андрея Травникова, на канале ОТС в 23.50, но не упустить и поздравление президента Владимира Путина, на одном из каналов, где трансляция начнется позже.

Главные цифры 2022: какая из них стала символом уходящего года в Новосибирске
Узнать подробнее

Трансляция 1 января 2023:

Матч ТВ – 03.55, Спас – 01.55, Матч Игра 03.55, Матч Боец – 03.55, Матч Страна – 03.55.

Читайте также:
График работы Сбербанка в новогодние праздники 2023 в НовосибирскеГрафик работы ледового городка на набережной в каникулы января 2023 в НовосибирскеКаток на Михайловской набережной в Новосибирске: график работы в Новый год и каникулы
#Общество#Новый год#Россия#Новосибирская область#Путин#Обращение#Телевидение#Дмитрий Тростников
Подпишитесь
Главные цифры 2022: какая из них стала символом уходящего года в Новосибирске
29 декабря 09:58
График работы ледового городка на набережной в каникулы января 2023 в Новосибирске
29 декабря 03:53
Как работают 1 января 2023 ТРЦ МЕГА, «Аура» и «Галерея Новосибирск»
Вчера, 01:42
На чем можно успеть сэкономить в последние дни 2022 года - что подорожает с 1 января
Вчера, 03:40
Расписание праздников в зимние каникулы 2023 по всем районам Новосибирска
Вчера, 02:02
Стоимость строительства четвертого моста в Новосибирске взлетела до 44.7 млрд рублей
Сегодня, 03:39