Но из-за разницы во времени с Москвой, не все ТВ-каналы в Новосибирске покажут поздравление президента, как это принято – к полуночи 31 декабря 2022. В программе некоторых ТВ-каналов обращение запланировано 1 января 2023 в 3.55 по новосибирскому времени (23.55 мск). И есть даже трансляция в 01.55!