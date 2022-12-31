Новогодние экскурсионные автобусы запустят в Новосибирске со 2 января

Пассажиры во время пути побывают на основных новогодних площадках города. Заедут в концертный комплекс им. В. Маяковского, где работает приемная Деда Мороза и на Михайловскую набережную в Домик Снежинки, а после экскурсантов ждет посещение новогодней экспозиции Музяе на набережной. В кинотеатре "Победа" участникам экскурсии покажут документальный фильм об истории новогодних праздников, подготовленный Музеем Новосибирска.