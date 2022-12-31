В новогоднем обращении глава КНР Си Цзиньпин обозначил планы Китая на 2023 год

Китайский лидер отметил, что в этом году удалось сохранить устойчивость экономического развития страны. Согласно предварительным итогам, ВВП в 2022 году превысит 120 трлн юаней. 19 лет подряд Китайская Народная Республика уверенно наращивает производство зерновых, несмотря на разгорающийся мировой продовольственный кризис. Помимо сельского хозяйства, правительство поддерживает развитие бизнеса, в том числе снижая налоги и сборы. Существенные успехи отмечаются и в направлении борьбы с бедностью, пишет bigasia.ru.
Отдельно Си Цзиньпин остановился на борьбе с пандемией. Он отметил работу медиков и других ответственных лиц, особенно в первичном звене. Несмотря на то что коронавирусная инфекция еще не побеждена, всё идет к тому, что это удастся сделать общими усилиями.
Среди ключевых успехов уходящего года глава государства выделил проведение Олимпиады и Паралимпиады в Пекине, а также достижения космической программы. Китай завершил строительство собственной космической станции и запустил на орбиту уже три пилотируемых корабля серии “Шэньчжоу”.
Нынешний Китай, по словам Си Цзиньпина, – страна с огромной жизнеспособностью. Динамично развиваются экспериментальные зоны свободной торговли и порт свободной торговли Хайнань. Побережье страны активно наращивает инновации. Развиваются центральный и западный регионы.
Лидер КНР отметил, что экономика показала “неисчерпаемую жизненную силу” и значительную стрессоустойчивость. В долгосрочной перспективе можно говорить о динамическом росте.
В завершение обращения Си Цзиньпин напомнил, что Китайская Народная Республика – это очень большая страна, в которой все граждане не могут думать одинаково. Для взаимопонимания очень важно вести диалог. По словам главы государства, будущее Китая зависит от молодежи. Если она будет процветать, то процветание ждет и страну.