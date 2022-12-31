В новогоднем обращении глава КНР Си Цзиньпин обозначил планы Китая на 2023 год

В завершение обращения Си Цзиньпин напомнил, что Китайская Народная Республика – это очень большая страна, в которой все граждане не могут думать одинаково. Для взаимопонимания очень важно вести диалог. По словам главы государства, будущее Китая зависит от молодежи. Если она будет процветать, то процветание ждет и страну.