В Новосибирске подписали акт ввода в эксплуатацию ледового дворца спорта, построенного в пойме Оби, в Ленинском районе. Спортивный объект строили к играм молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Однако после начала спецоперации на Украине турнир перенесли из России. А запланированное на сентябрь 2022 года окончание строительства было сдвинуто.