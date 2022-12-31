В Новосибирске подписали акт ввода в эксплуатацию ледового дворца спорта, построенного в пойме Оби, в Ленинском районе. Спортивный объект строили к играм молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Однако после начала спецоперации на Украине турнир перенесли из России. А запланированное на сентябрь 2022 года окончание строительства было сдвинуто.
Отставание темпов строительства от плановых неоднократно было зафиксированного на разных этапов строительства, что становилось объектом критики со стороны федеральных структур, депутатов и надзорных ведомств.
Шестиэтажный спортивный комплекс способен вместить 10.5 тысяч зрителей, кроме основной арены в ЛДС предусмотрена тренировочная с трибунами на 200 зрителей. Помимо спортивных состязаний власти намерены проводить здесь культурно-массовые мероприятия.
На момент начала строительства стоимость комплекса оценивалась в 10 млрд рублей, в итоге она возросла до 14.4 миллиардов.