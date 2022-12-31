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В Новосибирске ввели в эксплуатацию новый ледовый дворец спорта

Сегодня, 02:46
Фото: nso.ru
Часть инфраструктуры на территории ЛДС не работает

Новый ЛДС в Новосибирске получил акт ввода в эксплуатацию

Подписан акт ввода в эксплуатацию ЛДС в Ленинском районе Новосибирска. Однако когда на его льду сыграют первый матч, пока неизвестно

В Новосибирске подписали акт ввода в эксплуатацию ледового дворца спорта, построенного в пойме Оби, в Ленинском районе. Спортивный объект строили к играм молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Однако после начала спецоперации на Украине турнир перенесли из России. А запланированное на сентябрь 2022 года окончание строительства было сдвинуто.

Отставание темпов строительства от плановых неоднократно было зафиксированного на разных этапов строительства, что становилось объектом критики со стороны федеральных структур, депутатов и надзорных ведомств.

 

 

 

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Шестиэтажный спортивный комплекс способен вместить 10.5 тысяч зрителей, кроме основной арены в ЛДС предусмотрена тренировочная с трибунами на 200 зрителей. Помимо спортивных состязаний власти намерены проводить здесь культурно-массовые мероприятия.

На момент начала строительства стоимость комплекса оценивалась в 10 млрд рублей, в итоге она возросла до 14.4 миллиардов.

 

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#Новосибирск#ЛДС#Сдача в эксплуатацию#Хоккей
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