С 1 января 2023 года выросла стоимость билетов для проезда в пригородных электропоездах. Подорожание проезда в электричках было утверждено в конце прошлого года департаментом по тарифам Новосибирской области.
Поездка в пределах первой и второй зоны (расстояние до 15 километров от вокзала Новосибирск-Главный) подорожала на один рубль и стоит 27 рублей.
Билет до станций в пределах третьей зоны (с 15 по 25 километр) вырос в цене на два рубля и сейчас стоит 40 рублей. Так же на два рубля, до 60 рублей, подорожал билет до четвертой зоны (с 25 по 40 километр).
Четвертая зона (с 25 до 35 км) — проезд также подорожал на два рубля и составил 60 рублей.
Полный список новых тарифов, вплоть до 31 зоны (301-310 км, стоимость билета 260 рулей) опубликован на сайте компании "Экспресс-пригород".