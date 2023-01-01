atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Билеты на электричку выросли в цене в Новосибирской области в 2023 году

Сегодня, 11:41
Фото: atas.info
В среднем подорожание составило около 4%

Проезд на электричках подорожал с 1 января в Новосибирской области

С наступлением 2023 года увеличилась стоимость проезда в пригородных электропоездах. В среднем подорожание составило около 4 %

С 1 января 2023 года выросла стоимость билетов для проезда в пригородных электропоездах. Подорожание проезда в электричках было утверждено в конце прошлого года департаментом по тарифам Новосибирской области.

Поездка в пределах первой и второй зоны (расстояние до 15 километров от вокзала Новосибирск-Главный) подорожала на один рубль и стоит 27 рублей.

Билет до станций в пределах третьей зоны (с 15 по 25 километр) вырос в цене на два рубля и сейчас стоит 40 рублей. Так же на два рубля, до 60 рублей, подорожал билет до четвертой зоны (с 25 по 40 километр).

Четвертая зона (с 25 до 35 км) — проезд также подорожал на два рубля и составил 60 рублей.

Полный список новых тарифов, вплоть до 31 зоны (301-310 км, стоимость билета 260 рулей) опубликован на сайте компании "Экспресс-пригород".

Читайте также:
Электричка «Новосибирск – Татарск»-2022: дата и время отправления, почему отменилиВ Новосибирске построят платформу электрички «Университетская» возле НГУЗавершен опрос о развитии метро Новосибирска: нужна новая линия в Калининский район
#Транспорт#Новосибирская область#Электричка#Проезд#Стоимость
Подпишитесь
Как работают 1 января 2023 ТРЦ МЕГА, «Аура» и «Галерея Новосибирск»
30 декабря 2022, 01:42
Новогоднее поздравление Путина 31 декабря 2022 - чем отличалось от прошлых обращений
Сегодня, 05:04
График работы ледового городка на набережной в каникулы января 2023 в Новосибирске
29 декабря 2022, 03:53
Что творится в новосибирском парке "Арена" в первый день 2023 года
Сегодня, 06:40
Расписание праздников в зимние каникулы 2023 по всем районам Новосибирска
30 декабря 2022, 02:02
В Новосибирске опубликован прогноз погоды на январь-2023
Сегодня, 11:06