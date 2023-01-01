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Posted 1 января 10:00

Published 1 января 10:00

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Ход спецоперации в главных итогах 2022 года в России

1 января 10:00
Фото: 1MI
Спецоперацию можно по праву считать главным событием 2022 года в России. Как страна противостоит противнику, в материале RostovGazeta.

Спецоперация началась с 24 февраля. Наша страна столкнулась с очень серьезным врагом. Российские военные противостоят украинской армии, которая находится под управлением НАТО. Запад снабжает Украину вооружением, средствами связи, по сути ведет боевое планирование. Но, несмотря на это, российская армия последовательно выполняет вверенные ей задачи и уверенно идет к своей цели, поставленной в самом начале СВО. Об этом информирует rostovgazeta.ru.

Так, в состав России уже вошли новые регионы, а около семи миллионов жителей этих территорий, наконец, смогли почувствовать, что находятся под защитой сильного государства.

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Общая площадь российской территории увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров, благодаря вхождению в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, акватория Азовского моря теперь полностью перешла под контроль России, что исключает любые попытки вторжения иностранных военно-морских сил и создания там военных баз ВМФ НАТО. Также удалось создать сухопутный коридор, связывающий субъекты РФ с Республикой Крым и Севастополем, которые долгое время были отделены от материковой части России.

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