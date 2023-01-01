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Новогоднее поздравление Путина 31 декабря 2022 - чем отличалось от прошлых обращений

Сегодня, 05:04
Фото: скрин кадров телеканала "Россия 1"
Путин заявил - спецоперация будет продолжена

"Главное - судьба России" - чем отличалось обращение Путина-2022 от прошлых лет

Вместо Красной площади – штаб Южного военного округа. Вместо обращения к личному – слова о единой стране и интересах России

Обращение Владимира Путина к россиянам на исходе 2022 года стало самым длинным в истории и продолжалось почти 9 минут. Общего с предыдущими новогодними поздравлениями было, пожалуй, только то, что уходящий год был назван годом "трудных, необходимых решений".

После отмены традиционной большой пресс-конференции и обращения к Федеральному собранию похоже, что глава государства решил использовать обращение к нации, как возможность произнести программную речь. И самый главный посыл  - Россия продолжит военную спецоперацию на территории Украины, поскольку считает, что ведет борьбу за свою независимость и суверенитет.

"Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота – на нашей стороне", - заявил Путин.

Борьбы идет не с Украиной, а с коллективным Западом, который "врал о мире, а готовился к агрессии и сегодня признаётся в этом уже не стесняясь, в открытую, а Украину и её народ они цинично используют для ослабления и раскола России".

В своей речи президент неоднократно обращается именно к военным, которые задействованы в ходе спецоперации, и их родственникам, а не к абстрактным россиянам.

И лишь в конце своих слов Путин обращается к традиционной новогодней риторике, упоминает Новый год, как праздник, который "обладает волшебным даром раскрывать в людях самые лучшие черты, умножать значимость традиционных, семейных ценностей, энергию великодушия, щедрости и доверия".

Однако и здесь президент подчеркивает – общее превалирует над частным.

"Будем идти только вперёд, побеждать ради своих семей и ради России, ради будущего нашей единственной, любимой Родины!", - завершил свое новогоднее обращение Владимир Путин.
#Общество#Владимир Путин#Поздравление#Обращение#Новый год
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