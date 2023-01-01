Российская экономика показала устойчивость при давлении Запада

Posted 1 января 11:17
Published 1 января 11:17
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Принятые властями меры позволили выстоять после санкционного удара. В целом Россия показала тренд на снижение инфляции. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Уже не секрет, что Запад намеревался уничтожить экономику Россию, но давление выразилось в гораздо меньшем спаде ВВП, чем это прогнозировалось. Вместе с этим в стране сохранили все существующие госпрограммы.
Удалось установить несколько рекордов, в том числе в сельском хозяйстве и дорожном строительстве. Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать выводы, что экономика РФ имеет огромный запас прочности.