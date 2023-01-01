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Шэнь Хайсюн поздравил с Новым годом медийщиков всего мира

Сегодня, 09:19
Фото: Медиакорпорация Китая
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн обратился к коллегам из иностранных СМИ и к своей аудитории с новогодними поздравлениями. В речи он поделился достижениями медиакорпорации и рассказал о планах руководства Китайской Народной Республики.

Медиаменеджер рассказал, что линию Коммунистической партии Китая, направленную на возрождение нации, Медиакорпорация поддержала целым рядом проектов, среди которых    «Великий курс» и «Летопись десятилетия». Также журналисты продолжают рассказывать истории о необычном десятилетии новой эпохи в Китае, , пишет bigasia.ru.

Освещая зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, журналисты компании старались объединить олимпийский дух с китайскими культурными традициями. Руководитель Международного олимпийского комитета высоко оценил то, как была проведена трансляция мирового первенства.

Такие проекты, как «Китай в классике», «Китай в стихах и живописи», а также  другие программы, в художественной форме рассказывают о развитии нации и поиске общности, населяющих Землю цивилизаций. После выхода данных проектов в эфир в мире существенно вырос интерес к культуре Китая.

Среди достижений медиакорпорации:  I  Глобальный форум по инновациям в сфере СМИ, Китайско-Аргентинский форум по гуманитарным обменам, Форум китайско-арабского сотрудничества в сфере СМИ и другие международные мероприятия. Более чем 2000 иностранных медиа оставили о них свои отзывы. 

Шэнь Хайсюн рассказал и о том, что медиакорпорация усовершенствовала свои возможности по освещению мировых событий и сбору новостей. Сейчас вещание распространяется на 233 страны и региона мира, кроме этого, с 44 до 68 выросло число языков, на которых производится вещание. Он подчеркнул, что в освещении резонансных событий, таких как украинский конфликт или коронавирусная пандемия, журналисты корпорации придерживаются правил беспристрастной передачи фактов и объективности.

«В новом году мы продолжим также энергично и смело идти вперед. Мы будем укреплять дружбу с другими СМИ, стимулируя культурные обмены, чтобы продвигать общие ценности всего человечества», — подчеркнул Шэнь Хайсюн.

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