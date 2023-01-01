Шэнь Хайсюн поздравил с Новым годом медийщиков всего мира

Шэнь Хайсюн рассказал и о том, что медиакорпорация усовершенствовала свои возможности по освещению мировых событий и сбору новостей. Сейчас вещание распространяется на 233 страны и региона мира, кроме этого, с 44 до 68 выросло число языков, на которых производится вещание. Он подчеркнул, что в освещении резонансных событий, таких как украинский конфликт или коронавирусная пандемия, журналисты корпорации придерживаются правил беспристрастной передачи фактов и объективности.