Шэнь Хайсюн поздравил с Новым годом медийщиков всего мира

Медиаменеджер рассказал, что линию Коммунистической партии Китая, направленную на возрождение нации, Медиакорпорация поддержала целым рядом проектов, среди которых «Великий курс» и «Летопись десятилетия». Также журналисты продолжают рассказывать истории о необычном десятилетии новой эпохи в Китае, , пишет bigasia.ru.
Освещая зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, журналисты компании старались объединить олимпийский дух с китайскими культурными традициями. Руководитель Международного олимпийского комитета высоко оценил то, как была проведена трансляция мирового первенства.
Такие проекты, как «Китай в классике», «Китай в стихах и живописи», а также другие программы, в художественной форме рассказывают о развитии нации и поиске общности, населяющих Землю цивилизаций. После выхода данных проектов в эфир в мире существенно вырос интерес к культуре Китая.
Среди достижений медиакорпорации: I Глобальный форум по инновациям в сфере СМИ, Китайско-Аргентинский форум по гуманитарным обменам, Форум китайско-арабского сотрудничества в сфере СМИ и другие международные мероприятия. Более чем 2000 иностранных медиа оставили о них свои отзывы.
Шэнь Хайсюн рассказал и о том, что медиакорпорация усовершенствовала свои возможности по освещению мировых событий и сбору новостей. Сейчас вещание распространяется на 233 страны и региона мира, кроме этого, с 44 до 68 выросло число языков, на которых производится вещание. Он подчеркнул, что в освещении резонансных событий, таких как украинский конфликт или коронавирусная пандемия, журналисты корпорации придерживаются правил беспристрастной передачи фактов и объективности.
«В новом году мы продолжим также энергично и смело идти вперед. Мы будем укреплять дружбу с другими СМИ, стимулируя культурные обмены, чтобы продвигать общие ценности всего человечества», — подчеркнул Шэнь Хайсюн.