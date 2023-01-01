По данным сервиса Яндекс.Погода первая декада января ожидается относительно теплой – столбик термометра будет колебаться в районе отметок 8-10 градусов ниже ноля, каждый день будет идти снег разной степени интенсивности. 11 января возможен первый ясный день и тогда же начнет холодать, днем ожидается до минус 14.
К концу второй декады днем столбик термометра будет опускаться до 17-19 мороза. Возможен небольшой снег. Третья декада января прогнозируется бесснежной с температурным фоном в районе 17-19 градусов ниже ноля
Специалисты Gismeteo дают аналогичный прогноз на первые 10 январских дней. С 10 по 20 января, по данным сервиса, ожидается различный характер погоды: в первой половине декады столбик термометра будет опускаться днем ниже отметки 20 градусов мороза, во второй температура будет держаться в районе 16-17 градусов, с потеплением до 11 градусов ниже ноля к 20 января. Возможны частые осадки.
Третья декада января ожидается относительно комфортной: температуры будет держаться в районе 10-12 градусов мороза на фоне небольших осадков. 29 января синоптики обещают резкое похолодание до 24 градусов мороза, но похолодание продлится недолго, в конце месяца температура поднимется до 18-19 градусов.