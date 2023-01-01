atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске опубликован прогноз погоды на январь-2023

Сегодня, 11:06
Фото: atas.info
В январе новосибирцев ожидает классическая зимняя погода

Предварительный прогноз погоды на январь-2023 в Новосибирске составили синоптики

Первый месяц 2023 года ожидается умеренно морозным и снежным. Температура воздуха начнет снижаться после завершения новогодних каникул

По данным сервиса Яндекс.Погода первая декада января ожидается относительно теплой – столбик термометра будет колебаться в районе отметок 8-10 градусов ниже ноля, каждый день будет идти снег разной степени интенсивности. 11 января возможен первый ясный день и тогда же начнет холодать, днем ожидается до минус 14.

К концу второй декады днем столбик термометра будет опускаться до 17-19 мороза. Возможен небольшой снег. Третья декада января прогнозируется бесснежной с температурным фоном в районе 17-19 градусов ниже ноля

Специалисты Gismeteo дают аналогичный прогноз на первые 10 январских дней. С 10 по 20 января, по данным сервиса, ожидается различный характер погоды: в первой половине декады столбик термометра будет опускаться днем ниже отметки 20 градусов мороза, во второй температура будет держаться в районе 16-17 градусов, с потеплением до 11 градусов ниже ноля к 20 января. Возможны частые осадки.

Третья декада января ожидается относительно комфортной: температуры будет держаться в районе 10-12 градусов мороза на фоне небольших осадков. 29 января синоптики обещают резкое похолодание до 24 градусов мороза, но похолодание продлится недолго, в конце месяца температура поднимется до 18-19 градусов.

 

 

Читайте также:
Новогодние экскурсионные автобусы запустят в Новосибирске со 2 январяНа чем можно успеть сэкономить в последние дни 2022 года - что подорожает с 1 январяС 9 января в Новосибирске откроются пункты для сбора и утилизации елок
#Общество#Новосибирск#Погода#Прогноз#Январь
Подпишитесь
Как работают 1 января 2023 ТРЦ МЕГА, «Аура» и «Галерея Новосибирск»
30 декабря 2022, 01:42
Новогоднее поздравление Путина 31 декабря 2022 - чем отличалось от прошлых обращений
Сегодня, 05:04
График работы ледового городка на набережной в каникулы января 2023 в Новосибирске
29 декабря 2022, 03:53
Что творится в новосибирском парке "Арена" в первый день 2023 года
Сегодня, 06:40
Расписание праздников в зимние каникулы 2023 по всем районам Новосибирска
30 декабря 2022, 02:02