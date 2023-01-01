Специалисты Gismeteo дают аналогичный прогноз на первые 10 январских дней. С 10 по 20 января, по данным сервиса, ожидается различный характер погоды: в первой половине декады столбик термометра будет опускаться днем ниже отметки 20 градусов мороза, во второй температура будет держаться в районе 16-17 градусов, с потеплением до 11 градусов ниже ноля к 20 января. Возможны частые осадки.