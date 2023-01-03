В своем ТГ-канале Надежда Болтенко написала, что уже связалась с полицией. Она лично проконтролирует дело об избиении ребенка.
Напомним, что все произошло 1 января возле ТРЦ в центре города. Очевидцы заметили, что отец избивает девочку, держа ее на руках. В дело пытались вмешаться очевидцы, но агрессивные родители начали кидаться и на них.
«Нельзя допускать жестокости по отношению к детям, даже если это позволяют себе родители!», — написала Надежда Болтенко.
Кроме того, омбудсмен выразила благодарность новосибирцам, кто не прошел мимо и сообщил правоохранителям.