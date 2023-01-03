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Детский омбудсмен взяла под контроль избиение ребенка в Новосибирске

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Мужчина бил девочку возле торгового центра
В центре Новосибирска отец избивал собственную дочь. Шокирующей историей заинтересовалась детский омбудсмен Надежда Болтенко.

В своем ТГ-канале Надежда Болтенко написала, что уже связалась с полицией. Она лично проконтролирует дело об избиении ребенка.

Напомним, что все произошло 1 января возле ТРЦ в центре города. Очевидцы заметили, что отец избивает девочку, держа ее на руках. В дело пытались вмешаться очевидцы, но агрессивные родители начали кидаться и на них.

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«Нельзя допускать жестокости по отношению к детям, даже если это позволяют себе родители!», — написала Надежда Болтенко.

Кроме того, омбудсмен выразила благодарность новосибирцам, кто не прошел мимо и сообщил правоохранителям.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети
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