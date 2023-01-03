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Мишустин и Баланин обговорили запуск ОМС в ЛДНР и на освобождённых территориях

Сегодня, 16:18
Глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и руководитель Фонда обязательного медстрахования Илья Баланин провели встречу, касающуюся системы ОМС в Донбассе и Херсонской и Запорожской областях. По словам Баланина, она будет запущена там с 2024 года в полном объеме.

Руководитель ФОМС отметил, что граждане новых субъектов России смогут получать медпомощь не только в своих регионах, но и на всей территории Российской Федерации. Деньги на это будут выделяться из госбюджета, сообщает kommersant.ru

Отмечается, что кабмин утвердил выделение значительных средств на реализацию территориальных программ обязательного медстрахования, в том числе на поддержание бесперебойной работы государственных больниц, поликлиник. Михаил Мишустин заявил, что речь идет о сумме, превышающей 2,9 трлн рублей. Также он рассказал об уникальных методах лечения, доступных пациентам в федеральных клиниках. Премьер назвал упрощение получения подобной медицинской помощи для граждан одним из важнейших направлений работы. 

Илья Баланин в свою очередь сообщил, что исполнение бюджета ФОМС ожидается в пределах 2,8 трлн рублей. 2,4  трлн из данной суммы получат территориальные фонды. Регионы получили 58 млрд рублей из резервного фонда правительства на выплаты медработникам.

Также появилась информация, что уже в 2023 - 2025 годах вырастет объём профилактической помощи, диспансеризации и медицинской реабилитации. По данному направлению в 2023 году затраты составят свыше триллиона рублей.

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