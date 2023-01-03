Мишустин и Баланин обговорили запуск ОМС в ЛДНР и на освобождённых территориях

Отмечается, что кабмин утвердил выделение значительных средств на реализацию территориальных программ обязательного медстрахования, в том числе на поддержание бесперебойной работы государственных больниц, поликлиник. Михаил Мишустин заявил, что речь идет о сумме, превышающей 2,9 трлн рублей. Также он рассказал об уникальных методах лечения, доступных пациентам в федеральных клиниках. Премьер назвал упрощение получения подобной медицинской помощи для граждан одним из важнейших направлений работы.