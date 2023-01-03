Новосибирский хакер взломал сайт минобразования Ставропольского края

Posted 3 января 2023, 03:44
Published 3 января 2023, 03:44
Modified 3 января 2023, 03:47
Updated 3 января 2023, 03:47
Веб-сайт минобразования Ставропольского края подвергся хакерской атаке. Как выяснилось, взломщиком оказался житель Новосибирска. В тот момент он находился в Бурятии. Дистанционно хакер подключился к своему компьютеру в Новосибирске и через него взломал сайт министерства.
Молодой человек хотел украсть и продать данные в даркнете: почты и пароли для геймеров. Взломщика вычислили сотрудники УФСБ по Новосибирской области, пишет Мэш Сибирь.
Хакер раскаялся и написал письмо с извинениями, а также перевел 2 тысячи рублей в фонд Константина Хабенского. Суд оштрафовал новосибирца на 20 тысяч рублей.
Напомним, что ранее система «Электронный дневник» в Новосибирской области подверглась DDoS-атаке.