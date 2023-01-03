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Рейтинг самых опасных зимних развлечений в Новосибирске составили врачи НИИТО

Сегодня, 06:13
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Самое опасное развлечение - это тюбинг
Опасные зимние развлечения перечислили врачи Новосибирского НИИТО.

Врач травматолог-ортопед Алексей Ширинкин назвал самые травмоопасные зимние забавы. В рейтинге речь пойдет о тюбинге, лыжах и даже коньках. Так, большая часть пациентов попадают на новогодних каникулах с травмами от различных падений.

Например, самым опасным развлечением является тюбинг или катание на надувных плюшках. Новосибирцы получают переломы позвоночника, так как плюшка становится неуправляемой и подлетает на любой кочке. Даже санки безопаснее, чем тюбинг.

На втором месте в рейтинге опасных развлечений стоят лыжи и сноуборд. Большинство травм происходят при столкновении людей друг с другом.

На третьем месте, как ни странно – коньки. Люди получают травмы при падении на лед и ударяются копчиком.

Также врач отметил и неумелое обращение с пиротехникой, так как на новогодних каникулах сибиряки попадали в приемное отделение с травмами конечностей и ожогами.

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Напомним, ранее врач травматолог-ортопед рассказал, как распознать перелом и отличить от симптомов растяжения. 

#Эмилия Губарева#Лечение#Происшествия#Новосибирск
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