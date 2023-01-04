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Posted 4 января 2023, 06:17

Published 4 января 2023, 06:17

Modified 4 января 2023, 06:28

Updated 4 января 2023, 06:28

В Новосибирске спасатели МАСС вытащили женщину из покорёженной машины

4 января 2023, 06:17
В Новосибирске сотрудники МАСС успешно деблокировали водителя «Toyota Corona Premio», застрявшего в смятой машине.

Авария произошла третьего января на Бердском шоссе. Женщина 1991 года рождена не справилась с управлением и врезалась в столб боковой частью машины. В результате столкновения водитель оказалась зажата в салоне автомобиля. 

Первая информация об инциденте была опубликована в VK- сообществе “Спасатели МАСС (16+) “.  

“Прибывшие спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали женщину из смятого салона и передали бригаде врачей скорой помощи”, - говорится в сообщении. 

Также спасатели уточняют, что между поступлением вызова и окончанием работ прошло чуть более двадцати минут. 

Ранее Atas.info сообщал о страшной аварии в Тогучинском районе Новосибирской области. 

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#Происшествия#ДТП#МАСС
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