Гости Новосибирска оценили на «троечку» Новогоднюю столицу России-2023

Новосибирск в 2023 году стал носить титул «Новогодней столицы России» и к нам съехались гости с соседних регионов. Они оценили праздничный дизайн и развлечения, а также чистоту мегаполиса.

Не расчищенные от снега тропинки и огромные сугробы: Потухшие гирлянды и сбои в работе иллюминаций: Плюсы и минусы развлечений в Новогодней столице России-2023 – Новосибирске: Дорогие билеты на проезд в транспорте и аренда квартир:

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