Гости Новосибирска оценили на «троечку» Новогоднюю столицу России-2023

Приехавшие на новогодние каникулы гости из Кузбасса оказались расстроены некачественной уборкой улиц в Новосибирске. По их мнению, на главной праздничной улице Ленина плохо чистили и вывозили снег.
«Мы замечали не расчищенные от снега тропинки, по которым было тяжело ходить. Сугробы лежали у тротуаров днем и вечером, значит, не вывезли вовремя. Выглядело это неопрятно. Прошли у НОВАТа, а там чисто не везде, только возле скульптур и элементов декора. И при этом глыбы снега лежат за театром. Видимо, после очистки туда свозили», - рассказала Atas.info кемеровчанка Тамара.
Также из минусов гости Новогодней столицы отметили потухшие светодиодные шары на улице Ленина и сбои цифровой подсветки елки в парке «Арена».
«Навесные гирлянды очень красивые и яркие – это безусловно. Но почему-то их включали только, когда на улице глубоко темнело. В 17 часов вечера приезжали и ещё долго бродили, ждали, когда они загорятся. Некоторые шарики периодически сбоили. Я бы не сказала, что это огромный минус – почти, как в Питере, у Новосибирска получилось украсить город всё равно», - отметила гостья из Омска Мария.
Несколько дней назад Мария заметила, как погасла цифровая иллюминация – метель - на елке в новом парке «Арена». Кроме того, техника сбоила и в Театральном сквере.
Многих гостей Новосибирска приятно порадовало большое количество различных фестивалей и программ. Они проходили во всех районах мегаполиса и каждому местному жителю было чем заняться.
Сибиряки участвовали в фестивале елок и снежных баб, катались на собачьих упряжках, смотрели театральные постановки и посещали мастер-классы. Только за это они готовы поставить Новосибирску плюс.
«В этом году во многих региона отменили все празднования, массовые гуляния. В Новосибирске также отменили салют и многие концерты, но всё же и без этого новогоднее торжество состоялось. Власти хорошо постарались с развлечениями, активностями, но для молодежи. Хотите спорт – бегите на лыжи и каток на Михайловской набережной, хотите что-то более интеллектуальное – вам в оперный или на мастер-классы», - поделилась гостья из Красноярска Татьяна.
А вот для детей, по словам Татьяны, создали мало муниципальных зимних площадок.
«Я заметила, что в городе не хватает для деток горок, снежных и ледовых городков – бесплатных. Это минус. Все говорят о безопасном катании на тюбингах, а ведь совсем нет соответствующих для них горок. Я видела, как дети катаются на ледянках с сугробов. А единственное место, где доступны горки - ледовый городок на набережной – платный».
По словам сибиряков, аренда квартиры в 15 квадратных метров на первые новогодние дни с 31 по 3 января очень дорогостоящая. Гостям Новосибирска пришлось платить за такую маленькую студию от 3 тысяч рублей за сутки.
«Квартиры за такую цену не в самом лучшем состоянии. Есть по минимуму техника (одна конфорка), но без стиральной машины порой, из мебели - диван. Посуды практически нет. Нам попалась квартира, в которой не было даже туалетной бумаги и полотенец, хотя в объявлении говорилось об этих принадлежностях», - рассказала сибирячка Екатерина.
Кроме того, приезжие возмутились высокими ценами на проезд в маршрутках – 40 рублей. По их мнению, таких зарплат новосибирские водители не достойны.
«Мы проехали мимо нужной остановки из-за водителя, который что-то пробубнил себе под нос. Он, оказывается, спрашивал, нужно ли кому-то выходить, а мы не услышали, сидя на галерке. А самое забавное то, что его не услышали даже те, кто стоял возле двери. Это молодая пара тоже не местные, мы вышли вместе. Просили водителя высадить нас раньше, он, конечно, согласился, но очень скривился».
По итогам опроса, гости Новосибирска из соседних регионов присудили Новогодней столице оценку 3 из 5.