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Posted 5 января 2023, 05:40

Published 5 января 2023, 05:40

Modified 5 января 2023, 05:42

Updated 5 января 2023, 05:42

Катание на ватрушке может закончиться серьезными травмами или гибелью

Новосибирцев предупредили об опасных катаниях на ватрушках в праздники

5 января 2023, 05:40
Фото: 1MI. Катание на ватрушке может закончиться серьезными травмами или гибелью
Катание на ватрушке может закончиться серьезными травмами или гибелью. Об этом Atas.info рассказала травматолог Юлия Мезенцева.

По мнению специалиста, тюбинг – самое опасное надувное средство для спуска с горок. На их фоне практичнее и безопаснее даже советские сани.

«Надувные санки опасные из-за быстрого разгона. Ими нельзя управлять и контролировать их путь. Бывает, что при спуске их кружит и заносит – с обычными санями всё не так. После падений с плюшек в больницу попадают на новогодних праздниках десятки взрослых и людей. Обычно у них переломы конечностей и позвоночника, но бывают случаи, когда всё заканчивается трагедией», - рассказала Atas.info врач.

Также специалист отмечает, что во время каникул число травмированных от ватрушек людей увеличивается неспроста. Родители не следят за детьми так, как отдыхают – выпивают.

«В состоянии опьянения они сами лезут на тюбинг и катаются, показывая плохой пример детям. Поэтому праздники – самое опасное время. Кроме того, в нашем регионе нет специализированных горок для подобных развлечений», - поясняет Мезенцева.

Специалисты ГУ МЧС Новосибирской области также предупреждают каждую зиму сибиряков об опасности ватрушек. С их слов, для этой зимней забавы лучше выбирать пологие склоны, без ям и преград. Также нельзя скатываться на тюбингах паровозиком.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Травмы#Тюбинг
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