Новосибирцев предупредили об опасных катаниях на ватрушках в праздники

Специалисты ГУ МЧС Новосибирской области также предупреждают каждую зиму сибиряков об опасности ватрушек. С их слов, для этой зимней забавы лучше выбирать пологие склоны, без ям и преград. Также нельзя скатываться на тюбингах паровозиком.