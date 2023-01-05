В Новосибирске бомж заселился на Новый год в квартиру с трупом

Едкий запах почувствовали в своих квартирах местные жители ещё в декабре. Они предположили, что вонь идет по вентиляции и пожаловались в УК. Там им сказали переждать праздники.
«Результатов никаких не было, никакой реакции. Новый год мы отпраздновали под запахи мандаринов и гнили. Кто-то из соседей снова пожаловался в полицию. Они приехали в начале января и вычислили источник. Оказалось, что умер наш сосед, а в его квартиру проник бродяга», - рассказала одна из местных жительниц Елизавета.
По словам сибирячки, бездомного видели в декабре. Тогда он крутился возле подъездов их дома, даже однажды ночевал на лестничной клетке.
Сейчас полиция выясняет, как бродяга смог попасть в квартиру и по какой причине умер её хозяин. А жильцы обдумывают заказать обработку дома от трупного запаха.