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В Новосибирской области в СИЗО отправили замглавы Краснозерского района

Сегодня, 03:09
Фото: 1MI
Замглавы Краснозерского района Новосибирской области Сергея Блинова арестовали
Замглавы Краснозерского района Новосибирской области Сергея Блинова арестовали. Об этом говорится на сайте райсуда.

Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. Прошлым летом он купил в обход экспертиз аварийный дом для многодетной семьи.

Жилище было не пригодно для жизни в нем из-за дефектов. Новая хозяйка пожаловалась на него в администрацию района в декабре 2022 года.

Суд 4 января 2023 года постановил взять Блинова под стражу. Он пробудет в СИЗО почти 2 месяца – до 28 февраля.

Напомним, до конца февраля в СИЗО пробудет глава Сузунского района Новосибирской области Лилия Некрасова. Её подозревают в фиктивном трудоустройстве мужа на работу в администрацию. 

Главу Сузунского района НСО Некрасову оставили в СИЗО до конца зимы
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#Алина Шефер#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Чиновники
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