В Новосибирской области в СИЗО отправили замглавы Краснозерского района

Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями. Прошлым летом он купил в обход экспертиз аварийный дом для многодетной семьи.
Жилище было не пригодно для жизни в нем из-за дефектов. Новая хозяйка пожаловалась на него в администрацию района в декабре 2022 года.
Суд 4 января 2023 года постановил взять Блинова под стражу. Он пробудет в СИЗО почти 2 месяца – до 28 февраля.
Напомним, до конца февраля в СИЗО пробудет глава Сузунского района Новосибирской области Лилия Некрасова. Её подозревают в фиктивном трудоустройстве мужа на работу в администрацию.