Жители Новосибирска раскритиковали уборку улиц в новогодние праздники

«Трудно гулять по центру Новосибирска из-за сугробов. Все тропинки завалены снегом, рядом похоже чистили, но не вывезли – глыбы навалены. Так по всей пешеходной улице Ленина, возле НОВАТа», - рассказывают Atas.info новосибирцы.
Также горожане пожаловались, что в главных новогодних парках невозможно присесть и отдохнуть на лавочках потому, что они заснежены. По Театральному скверу им тяжело перевозить детей на санях.
«Утром приехали в центр и было видно, что техника проезжала. Но они оставили после себя грязь и завалы. Почему не смогли вывести – не понятно. Мы гуляли с бабушкой и малышами, им было очень тяжело передвигаться. Быстро все устали и поехали домой», - жалуются сибиряки.
Напомним, ещё до Нового года мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил всем коммунальным службам следить за чистотой улиц. В частности, приказал своевременно вывозить снег.