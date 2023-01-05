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Жители Новосибирска раскритиковали уборку улиц в новогодние праздники

Сегодня, 04:33
Фото: предоставили герои публикации
Новосибирцы пожаловались на огромные сугробы на праздничных улицах города
Новосибирцы пожаловались на огромные сугробы на праздничных улицах города. С их слов, плохо очищены от снега пешеходные дороги и скамейки на улице Ленина.
«Трудно гулять по центру Новосибирска из-за сугробов. Все тропинки завалены снегом, рядом похоже чистили, но не вывезли – глыбы навалены. Так по всей пешеходной улице Ленина, возле НОВАТа», - рассказывают Atas.info новосибирцы.

Также горожане пожаловались, что в главных новогодних парках невозможно присесть и отдохнуть на лавочках потому, что они заснежены. По Театральному скверу им тяжело перевозить детей на санях.

«Утром приехали в центр и было видно, что техника проезжала. Но они оставили после себя грязь и завалы. Почему не смогли вывести – не понятно. Мы гуляли с бабушкой и малышами, им было очень тяжело передвигаться. Быстро все устали и поехали домой», - жалуются сибиряки.

Напомним, ещё до Нового года мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил всем коммунальным службам следить за чистотой улиц. В частности, приказал своевременно вывозить снег.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Уборка снега
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