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Гадания на Рождество-2023: когда можно гадать, как привлечь богатство и счастье

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI
Святочные гадания начнутся сегодня, 6 января 2023 года
Святочные гадания начнутся сегодня, 6 января 2023 года. Молодые девушки смогут узнать имя суженного и свою судьбу, а также «призвать» финансовый достаток. Редакция Atas.info подготовила несколько способов простых гаданий в ночь на Рождество.

Гадать начинают с вечера 6 января – в святочный день. Те, кто не успел в этот день, может поворожить на следующий, 8 января. И так на протяжении всей недели. Считается, что все гадания в Святки самые правдивые, а все сны в ночь перед Рождеством – вещие.

Гадания на любовь в Святки-2023:

Стоит помнить, что гадать необходимо в полной тишине и при свечах либо тусклом освещении. Также стоит перед обрядом привести в порядок дом и себя.

  1. Гадание на бумаге с именами

Нужно написать разные мужские имена на листках бумаги, потом положить их под подушку и с ними уснуть. На утро наугад взять одну из бумажек и прочитать вслух имя будущего супруга.

  1. Гадание на суженного с расческой

Важно: расческа должна быть абсолютно новая и желательно деревянная. Ей необходимо расчесать волосы перед сном и положить так же, как с бумажками, под подушку. Проснувшись, нужно посчитать волоски на ней. Если он один – жених уже на пороге, если два – от него придут новости, три – у вас есть соперница, если больше – за любовь придется бороться.

Гадания на судьбу:

Можно использовать для данного ритуала спички или свечи. При первом варианте их нужно бросить на стол и посмотреть на фигуру, которую они отразили. Что-то похожее на крест сулит неприятности, птица – к любви и счастью, дерево – к пополнению в семье, а дом – к благополучию

Со свечами на будущее гадают следующим образом: свечку зажигают левой рукой, потом спрашивают у неё о будущем. После закрывают глаза и считают до 100. Затем нужно посмотреть, как ведет себя пламя – если спокойно, то это к счастью, если наоборот – к неприятностям.

Как привлечь к себе деньги – гадания в Сочельник:

Аналогично с другими обрядами нужно взять несколько монет разных номиналов и положить под подушку, приговаривая «Богатство отзовись, к рукам прилепись. О вашем будущем богатстве или бедности скажет та, которую вы первой достали утром. Наименьший номинал – к финансовым трудностям, средний – ничего не изменится, а большой – к богатству.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Гадания#Рождество#Алина Шефер
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