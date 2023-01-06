Гадания на Рождество-2023: когда можно гадать, как привлечь богатство и счастье

Важно: расческа должна быть абсолютно новая и желательно деревянная. Ей необходимо расчесать волосы перед сном и положить так же, как с бумажками, под подушку. Проснувшись, нужно посчитать волоски на ней. Если он один – жених уже на пороге, если два – от него придут новости, три – у вас есть соперница, если больше – за любовь придется бороться.