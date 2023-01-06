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Морозы до -37 ударят по Новосибирску на первой рабочей неделе 2023 года

Сегодня, 03:09
Фото: atas.info
Экстремальными морозами до -37°C встретит новосибирцев первая рабочая неделя
Экстремальными морозами до -37°C встретит новосибирцев первая рабочая неделя 2023 года. Погодные онлайн сервисы дали прогноз на период с 9 по 15 января.

После праздников в мегаполисе начнет резко снижаться температура воздуха. Судя по данным Gismeteo, по ночам в первые рабочие дни будет холодать до -20…-33°C. Днем 9 января ожидается -18 по Цельсию, а также ветер с порывами до 21 м/с.

Ещё холоднее будет 10 и 11 января, прогнозирует «Яндекс.Погода». Жителям Новосибирска предстоит пережить ночью -34 градуса, а днем -25. Такая температура задержится до конца рабочей недели.

Аномальный мороз до -37°C обещает World-Weather в субботу и воскресенье, 14 и 15 января. Сервис отмечает, что в конце месяца морозы спадут и начнется постепенное потепление до -11…-14 градусов.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода на неделю#Мороз#Зима
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