Морозы до -37 ударят по Новосибирску на первой рабочей неделе 2023 года

После праздников в мегаполисе начнет резко снижаться температура воздуха. Судя по данным Gismeteo, по ночам в первые рабочие дни будет холодать до -20…-33°C. Днем 9 января ожидается -18 по Цельсию, а также ветер с порывами до 21 м/с.
Ещё холоднее будет 10 и 11 января, прогнозирует «Яндекс.Погода». Жителям Новосибирска предстоит пережить ночью -34 градуса, а днем -25. Такая температура задержится до конца рабочей недели.
Аномальный мороз до -37°C обещает World-Weather в субботу и воскресенье, 14 и 15 января. Сервис отмечает, что в конце месяца морозы спадут и начнется постепенное потепление до -11…-14 градусов.