Морозы до -37 ударят по Новосибирску на первой рабочей неделе 2023 года

После праздников в мегаполисе начнет резко снижаться температура воздуха. Судя по данным Gismeteo, по ночам в первые рабочие дни будет холодать до -20…-33°C. Днем 9 января ожидается -18 по Цельсию, а также ветер с порывами до 21 м/с.